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Haberler Galeri Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...
Giriş Tarihi: 20.08.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 12:30

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Avrupa, son dönemlerin en büyük felaketi ile boğuşuyor. Kıta'nın neredeyse tamamını etkisi altına alan kuraklık için açıklama yapan uzmanlar, yaşananların son 500 yılın en kötüsü olduğunu dile getiriyor. İspanya'da kuraklık korkutan boyutlara ulaştı. İngiltere'nin ünlü anıtı Stonehence'den 2000 yıl daha önce yapılmış olduğu tahmin edilen taşlar ortaya çıktı. Tuna Nehri'ndeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi, Çekya'da 600 yıllık 'beni görürsen ağla' mesajının ardından ortaya çıkan yeni görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Uzun bir süredir aşırı sıcak ve beraberinde gelen kuraklıkla boğuşan Avrupa'dan korkutan görüntüler geliyor. Meydana gelen aşırı kuraklık, nehirlerde su bırakmadı ve insanlar oldukça bunalmış durumda...

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Avrupa'nın neredeyse yarısında kuraklık durumunun "uyarı verici" seviyede, yüzde 17'sinde ise "alarm" seviyesinde olduğu bildirildi. Kuraklık nedeniyle tarım ciddi anlamda etkilendi. Bu nedenle de nakliye, enerji ve gıda üretimi konusunda ciddi olumsuzluklar yaşanabilir.

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Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Öte yandan nehirlerdeki durum da endişe verici... Son olarak İspanya'dan gelen görüntü kuraklığın geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

TARİH ÖNCESİ DAİRE

İngiltere'deki Stonehence Anıtı'ndan yaklaşıl 2000 yıl önce yapıldığı inanılan ve İspanyol Stonehenge olarak adlandırılan 150 ayakta duran taştan oluşan bir tarih öncesi daire ortaya çıktı.

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Son 60 yıldaki en kötü kuraklık dönemini yaşanan ülkede Valdecañas Rezervuarı'ndaki MÖ 5.000'den kalma bir granit taş çemberi olan Guadalperal Dolmen'i, 1924'te keşfedildiğinden bu yana sadece dört kez görüldü.

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