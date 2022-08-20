Giriş Tarihi: 20.08.2022 12:17 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 12:30

Sular çekilince 7000 yıllık taşlar ortaya çıktı: Dünyayı korkutan gerçek...

Avrupa, son dönemlerin en büyük felaketi ile boğuşuyor. Kıta'nın neredeyse tamamını etkisi altına alan kuraklık için açıklama yapan uzmanlar, yaşananların son 500 yılın en kötüsü olduğunu dile getiriyor. İspanya'da kuraklık korkutan boyutlara ulaştı. İngiltere'nin ünlü anıtı Stonehence'den 2000 yıl daha önce yapılmış olduğu tahmin edilen taşlar ortaya çıktı. Tuna Nehri'ndeki 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir gemi, Çekya'da 600 yıllık 'beni görürsen ağla' mesajının ardından ortaya çıkan yeni görüntü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.