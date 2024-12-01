Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı
Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:59

Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

Suriye iç savaşında uzun süredir önemli çatışmalar yaşanmıyordu. Özellikle Esad rejimi ve muhalif gruplar arasındaki en kayda değer çekişme 2016 yılında Halep'in kuşatılmasıyla sonuçlanmış ve o günden beri ciddi bir muharebe yaşanmamıştı. Ancak yakın zamanda rejim karşıtı grupların başlattığı beklenmedik saldırı dalgası ülkedeki şiddeti yeniden tırmandırdı. İsyancılar kısa sürede, 8 yılın ardından kenti yeniden ele geçirdi. Beşşar Esad ve müttefikleri şok harekat sonrası tedirgin oldu. Hayat Tahrir el-Şam cephede ilerlemeye devam ederken, İsrail'den de bölgeye müdahale girişimi olacağı iddiaları Orta Doğu'da yeni sıcak gelişmelere sahne oluyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar çarşamba günü şok bir saldırı başlattı. Muhalifler, önce Halep ve İdlib kırsalında iki yönlü bir saldırı düzenledi, ardından iki gün sonra Halep'e girdi. Böylelikle Suriye'nin en büyük ikinci kentini ve otoyolda bulunan stratejik bir kasabayı güvence altına aldılar.

Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

REJİM KARŞITI GRUPLAR HALEP'TE

Muhalif gruplar cumartesi günü Halep'in çoğunu ele geçirdi. Ülkenin en büyük ikinci kentinde mevziler kurdu ve havaalanını kontrol altına aldı. Ardından beklenmedik saldırılarını Hama kentine kadar genişlettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

ULUSLARARASI HAVALİMANI ELE GEÇİRİLDİ

Savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Hayat Tahrir el-Şam liderliğindeki grupların, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Muhalifler de havalimanını ele geçirdiklerini aktardı ve oradan fotoğraflar yayınladı.

Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

BU KEZ HEDEF HAMA KENTİ

Binlerce muhalif, 2016 yılında Esad rejimi tarafından çıkarılmadan önce varlık gösterdikleri Hama ilinin kuzeyindeki kasaba ve köyleri ele geçirmek için harekete geçti.

Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

Cumartesi akşamı, muhalifler Hama ilinin merkezindeki en az dört kasabayı ele geçirdi ve kent merkezine girdiklerini iddia etti.

SON DAKİKA