Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı

Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar çarşamba günü şok bir saldırı başlattı. Muhalifler, önce Halep ve İdlib kırsalında iki yönlü bir saldırı düzenledi, ardından iki gün sonra Halep'e girdi. Böylelikle Suriye'nin en büyük ikinci kentini ve otoyolda bulunan stratejik bir kasabayı güvence altına aldılar.