Giriş Tarihi: 01.12.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
11:59
Suriye iç savaşı yeniden canlandı: Muhalifler hızla ilerliyor! İsrail’den müdahale uyarısı
Suriye iç savaşında uzun süredir önemli çatışmalar yaşanmıyordu. Özellikle Esad rejimi ve muhalif gruplar arasındaki en kayda değer çekişme 2016 yılında Halep'in kuşatılmasıyla sonuçlanmış ve o günden beri ciddi bir muharebe yaşanmamıştı. Ancak yakın zamanda rejim karşıtı grupların başlattığı beklenmedik saldırı dalgası ülkedeki şiddeti yeniden tırmandırdı. İsyancılar kısa sürede, 8 yılın ardından kenti yeniden ele geçirdi. Beşşar Esad ve müttefikleri şok harekat sonrası tedirgin oldu. Hayat Tahrir el-Şam cephede ilerlemeye devam ederken, İsrail'den de bölgeye müdahale girişimi olacağı iddiaları Orta Doğu'da yeni sıcak gelişmelere sahne oluyor.