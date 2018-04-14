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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

Giriş Tarihi: 14.04.2018 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 11:40
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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

ordusunun başkent Şam yakınlarındaki Duma'da kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bazı ülkeler Suriye'ye saldırıyı desteklediklerini açıklarken, bazıları da buna karşı çıktı. Çeşitli ülkelerden gelen açıklamalar ve bu ülkelerin yine kimyasal silah iddiasıyla gerçekleşen 2003'teki Irak işgali sırasındaki tutumları şöyle...

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

ABD

'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının ardından askeri müdahalenin yapılmasının zorunlu görüldüğü gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump Suriye'ye saldırı emrini verdi. ABD'nin İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle Suriye'ye yönelik saldırısı sabaha karşı geldi.ABD 2003'te Irak'ın işgaline öncülük eden ülkeydi. ABD'nin o dönem Irak'ta kitle imha silahları olduğu yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı Irak'ın işgalinden sonra anlaşılmıştı.

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

Trump açıklamasında: "Kısa bir süre önce Amerikan kuvvetlerine, diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silah kapasitesiyle ilgili yerlere yönelik kesin bir saldırı yapmaları için talimat verdim. İngiltere ve Fransa ile birlikte ortaklaşa bir operasyon şu anda başlamış durumda. İki ülkeye de teşekkür ediyoruz.

Bunlar bir kişinin eylemleri değil, bir canavarın işlediği suçlardır. Bugünkü adımımız, kimyasal silah üretimine ve kullanımına yönelik kararlı bir caydırıcılık cevabıdır. Suriye rejimi kimyasal unsurları kullanmayı bırakıncaya kadar (İngiltere ve Fransa'yla) bu (askeri) karşılığı sürdürmeye hazırız." ifadelerini kullandı

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

RUSYA

Rusya ABD'den gelen 'ye müdahale açıklamalarının ardından ABD'yi böyle bir adım atmama konusunda uyarmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın giderek endişe verici bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kaotik bir hal aldığını söylemişti. Putin, "Sağduyunun galip gelmesini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola girmesini ve tüm küresel sistemin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasını umuyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise akıllı füzelerin "son birkaç yıldır toprakları üzerinde uluslararası terör örgütleriyle mücadele eden meşru bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiğini" söyledi.

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.Rusya, 2003'te Irak'ın işgaline de karşı çıkmıştı. Ülke Irak'a kimyasal silahların imhası için 2002'de son bir şans tanıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını desteklemiş fakat işgale olanak sağlayacak BMGK kararını veto edeceğini açıklamıştı. Böylece işgal BMGK kararı olmadan başlamıştı.Fakat Rusya, işgalin ardından ABD ve İngiltere'nin hazırladığı Irak'a dair kararları veto etmemişti.

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

İNGİLTERE

İngiltere'de Perşembe günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından " konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu" kararı çıktı.Başbakanlıktan yapılan açıklamada, bakanların oy birliğiyle "Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için harekete geçmenin gerekli olduğuna" karar verdikleri belirtildi.Bakanlar, Beşar Esad rejiminin kimyasal olduğundan şüphelenilen saldırıdan sorumlu olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğunu da belirttiler.

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Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?
Suriye Operasyonunu hangi ülkeler destekledi?

İngiltere

Başbakanlık açıklamasında, İngiltere'nin 'ye olası bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.İngiltere, 2003'te Irak'ın işgaline ABD'den sonra en büyük desteği veren ülkeydi. Dönemin Başbakanı Tony Blair'in kitle imha silahı iddiasıyla işgale verdiği desteğin ardından ülkede hakkında soruşturma açılmış, soruşturma komitesi Blair'ın halka doğruları söylemediğini sonucuna varmıştı.

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