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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

Giriş Tarihi: 05.04.2018 13:30 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 13:33
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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

YPG'li teröristleri Türk ordusundan korumak için Menbiç'e asker yığan ABD, yeni üsler inşa ediyor.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

Associated Press (AP) haber ajansı, Menbiç'in kuzeyinde yer alan Sacu Çayı kıyısındaki üssü görüntüledi. AP foto muhabiri Hüseyin Malla'nın kadrajına aldığı üs, Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen bölgeyle sınır.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

Fotoğraflarda, üs inşasında çalışan Amerikan askerleri ve YPG'liler bir arada.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

Aynı noktada YPG'li teröristlerle birlikte Türk birliklerini gözleyen ABD askerlerinin fotoğrafları, hafta içi sosyal medyadan paylaşılmıştı.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

'deki askerlerini çekmek istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın takvimi ise belirsizliğini koruyor.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

Tam bir kafa karışıklığının hakim olduğu Washington'dan birbiriyle çelişen açıklamalar geliyor.

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sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...
Suriye sınırından skandal görüntüler! ABD askerleri...

AP haber ajansı, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde Trump'ın askerleri 'den altı ay içinde çekmek istediğini duyurdu.

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