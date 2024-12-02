Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
14:25
Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
Suriye iç savaşında çatışmaların yeniden başlamasıyla bölgede yeni bir güç dengesi kuruluyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu Halep'ten sonra yeni hedefini Hama olarak belirledi. Rus savaş uçaklarının da sahaya inmesiyle kent yakınlarında yaşanan çatışmaların şiddeti arttı. Diğer yandan Suriye Milli Ordusu da PKK/YPG ile mücadele halinde. Bölgeden gelen sıcak haberler terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat'ın tamamen muhaliflerin eline geçtiği yönünde. Birkaç gün içinde önemli stratejik noktaları ele geçiren rejim karşıtı unsurların ilerleyişi sürüyor. İşte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler…