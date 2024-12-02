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Giriş Tarihi: 02.12.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 14:25

Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Suriye iç savaşında çatışmaların yeniden başlamasıyla bölgede yeni bir güç dengesi kuruluyor. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubu Halep'ten sonra yeni hedefini Hama olarak belirledi. Rus savaş uçaklarının da sahaya inmesiyle kent yakınlarında yaşanan çatışmaların şiddeti arttı. Diğer yandan Suriye Milli Ordusu da PKK/YPG ile mücadele halinde. Bölgeden gelen sıcak haberler terör örgütünün işgal ettiği Tel Rıfat'ın tamamen muhaliflerin eline geçtiği yönünde. Birkaç gün içinde önemli stratejik noktaları ele geçiren rejim karşıtı unsurların ilerleyişi sürüyor. İşte Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler…

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Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Suriye iç savaşında çatışmalar bugün de devam ediyor. Birkaç gün önce muhaliflerin başlattığı operasyonlar tüm hızıyla bölgede etkisini gösteriyor.

Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

TEL RIFAT'TA PKK/YPG HAKİMİYETİ SONLANDIRILDI

Suriye Milli Ordusu (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat'a girdi. SMO, Tel Rıfat kenti ve çevresindeki terörist PKK ile girdiği çatışmaların ardından kentin kontrolünü tamamen ele geçirdi.

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Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Kentte çok sayıda örgüt üyesini de yakalayan SMO, tanklar da dahil çok sayıda ağır aracı ele geçirdi. Tamamen hakimiyetin sağlandığı Tel Rıfat'ta SMO'nun temizleme çalışması yapması bekleniyor.

Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Terör Örgütü YPG/PYD/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi Suriye'de yaşanan son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Abdi, Halep ve Tel Rıfat ile bağlantılarının Suriye Milli Ordusu tarafından kesildiğini aktardı.

Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Abdi, Esed rejimi çekildikten sonra bölgede koridor açmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını belirtti. Abdi, "Güçlerimiz Halep, Tel Rıfat ve Şahba'da savunma yaptı. Silahlı gurupların saldırıları doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridorunu kesti" ifadelerini kullandı.

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