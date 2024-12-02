Suriye’de dengeler değişiyor: Tel Rıfat teröristlerden temizlendi! Muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Abdi, Esed rejimi çekildikten sonra bölgede koridor açmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını belirtti. Abdi, "Güçlerimiz Halep, Tel Rıfat ve Şahba'da savunma yaptı. Silahlı gurupların saldırıları doğu bölgelerimizle bu alanlar arasında oluşturmak istediğimiz koridorunu kesti" ifadelerini kullandı.