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Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:16

Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerledi. Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Muhalif güçler ilerleyişini sürdürürken İran'dan bölgedeki siyasi dengeleri değiştirecek hamleler art arda geldi. Son dakika haberine göre Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. İşte Suriye'de son durum…

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Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

Son dakika haberleri: Suriye'nin güneyindeki Suveyda il merkezi, muhalif grupların kontrolüne geçti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

DERA KONTROL ALTINDA

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera il merkezi, Beşşar Esad rejimi güçleriyle çatışan muhalif grupların kontrolüne geçti. Ülkenin güneyindeki Dera ilinde rejim güçlerine karşı harekete geçen askeri muhalifler, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.

Şiddetli çatışmaların ardından muhalif gruplar, il merkezinin kontrolünü de rejim güçlerinden aldı.

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Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

REJİM KARŞITI DİRENİŞİN DOĞDUĞU YER

Suriye'de 2011 yılında halkın özgürleşme talepleriyle başlayan hareketlerin rejim tarafından şiddetle bastırılmak istenmesi üzerine patlak veren iç savaş sürecinde Dera kenti, rejim karşıtı direnişin doğduğu yerlerden biri olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip.

Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

Suriye'nin güneyindeki Dera'da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011'de okul duvarına, "Ey doktor (Beşşar Esad) şimdi sıra sana geldi" yazmasıyla halk hareketleri başlamıştı. Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi.

Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle

İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Esad rejimi, Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı. Esad rejimi, Temmuz 2018'de Dera ilinin tümünü ele geçirdiğini ilan etti. Kentin rejim kontrolüne geçmesi sonrası bölgeden binlerce muhalif ve aileleri, ülkenin kuzeyine göçe zorlanmıştı.

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