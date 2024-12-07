Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
12:16
Suriye’de dengeler değişti! Muhalif güçlerin kontrol alanı büyüyor: İran’dan şoke eden hamle
Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerledi. Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Muhalif güçler ilerleyişini sürdürürken İran'dan bölgedeki siyasi dengeleri değiştirecek hamleler art arda geldi. Son dakika haberine göre Esed rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke il merkezi ile Kamışlı ilçesinde kontrol ettiği bölgelerden çekilerek buraları terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı. İşte Suriye'de son durum…