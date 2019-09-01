Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde
Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde
Ülkelerin askeri güçleri, ilgili ülkenin uluslararası arenadaki rolü ve hareket alanı için oldukça önemlidir. Ekonomik gücün yanında askeri güç ile birlikte hem sahada hem de masada güç sahibi olmak için ülkelerin birçok yatırım ve girişimi bulunmaktadır. Tüm ülkelerin askeri güçlerini kıyaslayan Global Fire Power sitesi de asker sayıları, orduların teknolojiyi kullanma oranları ve envanterinde bulunan ekipman ve mühimmatlar gibi faktörleri göz önünde bulundurduğu 2019 en güçlü ordular listesini yayınladı. Türkiye'nin listedeki yeri geçtiğimiz yıllara göre ön sıralara ilerleyerek dikkat çeken bir noktaya geldi. Peki, dünyanın en güçlü orduları hangi ülkelerin? İşte güncel sıralama!
Giriş Tarihi: 01.09.2019
16:48
Güncelleme Tarihi: 01.09.2019
16:59