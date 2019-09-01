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  • Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

Ülkelerin askeri güçleri, ilgili ülkenin uluslararası arenadaki rolü ve hareket alanı için oldukça önemlidir. Ekonomik gücün yanında askeri güç ile birlikte hem sahada hem de masada güç sahibi olmak için ülkelerin birçok yatırım ve girişimi bulunmaktadır. Tüm ülkelerin askeri güçlerini kıyaslayan Global Fire Power sitesi de asker sayıları, orduların teknolojiyi kullanma oranları ve envanterinde bulunan ekipman ve mühimmatlar gibi faktörleri göz önünde bulundurduğu 2019 en güçlü ordular listesini yayınladı. 'nin listedeki yeri geçtiğimiz yıllara göre ön sıralara ilerleyerek dikkat çeken bir noktaya geldi. Peki, dünyanın en güçlü orduları hangi ülkelerin? İşte güncel sıralama!

Giriş Tarihi: 01.09.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.09.2019 16:59
Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

Herkes hayatında bir defa da olsa "Dünyanın en güçlü orduları hangileri?" sorusunun yanıtını araştırmıştır. Merakla beklenen sıralama belli oldu. Dünyanın dengelerini belirleyen ülkelerin askeri ve ekonomik güçleri oluyor. Binlerce yıldır gerek coğrafyamız gerek dünyanın her yerinde askeri güç masada ve sahada söz sahibi olmak için en önemli etkenler arasında yer alıyor. 'nin askeri gücü tarihin ona yüklediği sorumluluk ve stratejik konumuyla da birleşince ordumuzun etkin bir kuvvet olmasını gerektiriyor. Global Fire Power sitesi asker sayısı, askeri araçlar ekonomik güç stratejik konum gibi verileri baz alarak dünya ordularının askeri güçlerini puanlıyor. Yıllardır bu verileri toplayan sitenin puanlamasına göre Türk ordusu dünyanın en güçlü orduları sıralamasında zirvedeki ülkelerden biri.

Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

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Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

49 BULGARİSTAN

Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

48 ÖZBEKİSTAN

Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

47 ETİYOPYA

Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

46 KOLOMBİYA

Suriye'de güvenli bölge tartışılırken... En güçlü ordular açıklandı! Türk ordusu o ülkenin önünde

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