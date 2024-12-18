Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

SURİYE-ÜRDÜN ORTAK SERBEST BÖLGESİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Bakan Kudat, yarın, iki ülke arasındaki ticari alışverişin süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini dile getirdi.