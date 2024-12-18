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Haberler Galeri Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!
Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:52

Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

Suriye'de Esad rejiminin sonlandırılmasının üzerinden bir haftadan fazla süre geçti. Bu dönemde ülkede bir geçiş hükümeti kurulurken, normalleşme çabaları da sürüyor. Yeni yönetim dış dünyaya yeniden entegre olmak için havalimanını tekrardan açma ve ilk uçuşu gerçekleştirme kararı aldı. Aynı zamanda Ürdün de sınır kapısından tırların geçişine izin vereceğini duyurdu. Yeni bir Avrupa büyükelçiliğinin de başkentte açılacağı öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken, BMGK'da Suriye'nin toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdi.

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Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

Suriye'de Baas rejimi devrildikten sonra ülkede normalleşme çabaları da hız kazandı. Yeni geçiş hükümeti Suriye'yi yeniden uluslararası arenaya dahil etmek için adımlar attı.

Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

ŞAM HALEP SEFERİ YAPILDI

Suriye'de muhaliflerin Şam'a ilerleyişiyle kapatılan Şam Uluslararası Havalimanı bugün açıldı.

13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video

Yetkililer, havalimanının kademeli olarak faaliyete geçeceğini belirterek, ilk uçuşun başkent Şam'dan Halep'e gerçekleştiğini aktardı. Halep'e inen uçağın kokpitinden yeni bayrak dalgalandırıldı. Havalimanının yakın zamanda uluslararası uçuşlara da açılacağı belirtildi.
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Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

SINIR KAPISI TIRLARIN GEÇİŞİNE AÇILDI

Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Yarub el-Kudat, Ürdün resmi ajansı PETRA'ya yaptığı açıklamada, tırların bu sabahtan itibaren Cabir Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yapmalarına izin verileceğini söyledi.

Kudat, tırların Suriye topraklarına girmesine izin verilmesi kararının, Ürdün ile Suriye arasındaki ticari mal akışına ve yük hareketine yardımcı olacağını belirtti.

Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

SURİYE-ÜRDÜN ORTAK SERBEST BÖLGESİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Bakan Kudat, yarın, iki ülke arasındaki ticari alışverişin süreciyle ilgili iş, prosedür ve düzenlemelerin ilerleyişini gözden geçirmek üzere sınır kapısını ve Suriye-Ürdün Ortak Serbest Bölgesi'ni ziyaret edeceğini dile getirdi.

Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Furaye, 6 Aralık'ta Suriye'nin güneyindeki güvenlik durumu nedeniyle iki ülke arasındaki Cabir Sınır Kapısı'nın kapatıldığını duyurmuştu.

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