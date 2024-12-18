Giriş Tarihi: 18.12.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024
11:52
Suriye’de normalleşme dönemi: Havaalanı ve sınır kapısı yeniden açılıyor!
Suriye'de Esad rejiminin sonlandırılmasının üzerinden bir haftadan fazla süre geçti. Bu dönemde ülkede bir geçiş hükümeti kurulurken, normalleşme çabaları da sürüyor. Yeni yönetim dış dünyaya yeniden entegre olmak için havalimanını tekrardan açma ve ilk uçuşu gerçekleştirme kararı aldı. Aynı zamanda Ürdün de sınır kapısından tırların geçişine izin vereceğini duyurdu. Yeni bir Avrupa büyükelçiliğinin de başkentte açılacağı öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken, BMGK'da Suriye'nin toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdi.