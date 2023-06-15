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Haberler Galeri Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:16

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin mide bulandıran olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Taciz ve tecavüz dosyası oldukça kabarık olan PKK/YPG genç bir kızın intihar etmesine neden oldu.

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

Dağa kaçırılan kız çocuklarının cinsel istismarı ile gündeme gene terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması bir skandala daha imza attı. PKK'lı terörist 17 yaşındaki Suriyeli bir genç kıza tecavüz etti.

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'inn gençlik yapılanmasının sözde liderlerinden Vedil Feyaz Ebdi, Ayn-El Arab kırsalındaki bir köyde yaşayan 17 yaşındaki Mizgin Bahedin'e tecavüz etti

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Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

TALİHSİZ GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ

Yerel gazetelerde yer alan habere göre, 17 yaşındaki talihsiz genç kız hamile kaldı. Yaşadığı olaya dayanamayan Bahedin kendini asarak intihar etti.

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

TERÖR ÖRGÜTÜ YARGILANMASINA ENGEL OLDU

Ayn el-Arab halkı bu olayın ardından YPG'li teröristin yargılanmasını istese de terör örgütü bu davanın açılmasına engel oldu.

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

PKK'NIN SKANDALLARINI ORTAYA ÇIKARAN RAPOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, "PKK-KCK/PYD-YPG Terör Örgütü Kadın ve Çocuk İstismarı" raporunu hazırladı. Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.

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