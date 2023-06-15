Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:16

Suriye’de PKK’nın iğrenç yüzü bir kez daha deşifre oldu: Teröristin tecavüz ettiği genç kız intihar etti

Terör örgütü PKK/YPG'nin mide bulandıran olaylarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Taciz ve tecavüz dosyası oldukça kabarık olan PKK/YPG genç bir kızın intihar etmesine neden oldu.