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Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 10:20

Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

Son dakika haberleri: Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Esad rejimi karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre muhalif güçler yeni hedefleri ele geçirmek için adım adım ilerliyor. Esad rejiminin yeni kalesinin düşmesine yalnızca 13 kilometre kaldığı bilgisi geçildi. İşte bölgedeki son durum

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Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

Son dakika haberleri: Suriye'nin Hama ilindeki Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Kent merkezinin Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini ele geçiren rejim karşıtı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine girerek burada kontrolü sağladı.

Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

Bu arada Suriye rejimi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehrin dışına çekilerek yeniden mevzilendiği belirtildi. Hama'da, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan, rejim kontrolündeki Selemiyye ilçe merkezini de rejim güçlerinden aldı.

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Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

HRİSTİYAN KÖYLER TARAFSIZ KALDI

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.

Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayını ve buradaki hava savunma sistemleri ile çeşitli askeri mühimmatı ele geçirdi. Esad rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kentin kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da ele geçirdi.

Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

HAMALILAR EVLERİNE DÖNDÜ, BÜYÜK COŞKU VAR

İç savaş sürecinde Esad rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle yerlerinden edilen ve İdlib'e göç eden çok sayıda Hamalı sivil evlerine döndü. Şehirde, Esad rejimi güçlerine ait tonlarca mühimmat ele geçirildi. Muhaliflerin, Hama Merkez Hapishanesi'ni boşaltmasının ardından neredeyse tamamı siyasi mahkumlardan oluşan 3 bin kişi serbest kaldı.

Hama'dan edinilen bilgilere göre, kent halkında büyük bir coşku yaşanıyor.

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