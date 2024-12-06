Giriş Tarihi: 06.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
10:20
Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…
Son dakika haberleri: Suriye'de sıcak saatler yaşanıyor. Esad rejimi karşıtı gruplar başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde, Rasten ve Telbise ilçelerini ele geçirdi. Bölgeden gelen son dakika bilgilerine göre muhalif güçler yeni hedefleri ele geçirmek için adım adım ilerliyor. Esad rejiminin yeni kalesinin düşmesine yalnızca 13 kilometre kaldığı bilgisi geçildi. İşte bölgedeki son durum…