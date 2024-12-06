Suriye’de sıcak anlar: Yeni zafer ilan edildi! Gözler artık Humus’ta: Sıradaki hedefe sayılı saatler kaldı…

HRİSTİYAN KÖYLER TARAFSIZ KALDI

Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi ile ona bağlı 40 köy, tarafsız kalma kararı aldı. Buna göre, bu bölgelerde çatışma olmayacak.