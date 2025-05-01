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Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 10:37

Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

Suriye'de geçtiğimiz günlerde bir provokasyonla şiddet olayları baş göstermişti. Silahlı Dürzi gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri çatışmaya başlamıştı ve bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail'in iç karışıklığı bahane ederek çatışmalara müdahil olmasıyla kanlı komplo da ortaya çıkmış oldu. Siyonist lider Netanyahu, mezhep savaşını körükleyen açıklamalarda bulunurken, bazı Dürzi liderler sağduyu açıklaması yaparak İsrail'in fitnesine karşı uyardı.

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Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

Suriye'de 28 Nisan'da sosyal medyada paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı ülkede büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulunmuştu.

Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

O PROVOKASYON ŞİDDETİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

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Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

TEL AVİV YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail'le yakın bağları olan ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise dün Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

SURİYE'DE İSRAİL OYUNU

Dürzi liderin çağrısından saatler sonra İsrail, dün akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ayrıca dün sabah saatlerinde bazı Dürzi grupların Suriye topraklarına geçişlerini sağlamıştı.