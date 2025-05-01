Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi

TEL AVİV YÖNETİMİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

İsrail'le yakın bağları olan ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise dün Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında "İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.