Giriş Tarihi: 01.05.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
10:37
Suriye’de Siyonist oyun: İsrail Dürzi kartını devreye soktu! Fitne ateşi körüklendi
Suriye'de geçtiğimiz günlerde bir provokasyonla şiddet olayları baş göstermişti. Silahlı Dürzi gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri çatışmaya başlamıştı ve bölgede tansiyon yükselmişti. İsrail'in iç karışıklığı bahane ederek çatışmalara müdahil olmasıyla kanlı komplo da ortaya çıkmış oldu. Siyonist lider Netanyahu, mezhep savaşını körükleyen açıklamalarda bulunurken, bazı Dürzi liderler sağduyu açıklaması yaparak İsrail'in fitnesine karşı uyardı.