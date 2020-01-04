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Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

Irak'ın başkenti 'ta bugün dün suikastla öldürülen Kasım Süleymani ve komutanı Ebu Mehdi el Mühendis için cenaze törenleri düzenleniyor.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 11:58
Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

Irak'ın başkenti 'ın Kazımiye semtinde Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenleniyor.

Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

Törene katılan binlerce kişi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atıyor.

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Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

Süleymani'nin tabutunun bulunduğu aracı yaslı İranlılar çevirmiş durumda...

Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

İki araca düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, komutanı Mühendis'in aralarında olduğu 10 kişi öldürülmüştü. Ölenlerin 5'i Iraklı, 5'i İranlıydı.

Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

Tabutunu çevrelediler! İşte Süleymani'nin cenazesinden kareler

İranlı birçok yetkiliden yapılan açıklamalarda 'Karşılık verilecek' vurgusu yapılmıştı.

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