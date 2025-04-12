Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Başkan Erdoğan, Antalya'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.