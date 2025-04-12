Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var
Giriş Tarihi: 12.04.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 13:59

Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Son dakika haberleri: Küresel barış ve işbirliği görüşmelerinin gerçekleştirildiği 4. Antalya Diplomasi Forumu, ikinci gününde devam ediyor.

AJANSLAR
Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), ikinci gününde dünya liderlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dün yapılan resmi açılışın ardından bugün gerçekleşecek ikili görüşmeler ve panellerde, küresel diplomasi, Orta Doğu'da barış ve Gazze meselesi başta olmak üzere kritik meseleler ele alınacak.

Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Başkan Erdoğan, ikinci günündeki temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic, Hırvat üye Zeljko Komsic ve Boşnak üye Denis Becirovic ile kahvaltıda bir araya geldi.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarın korunmasına, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzeninin muhafazasına önem verdiğini ifade etti.

Erdoğan, Bosna Hersek'te geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için Türkiye'nin mevcut krizin en az zararla atlatılmasını, tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir uzlaşının hakim olmasını beklediğini, Bosna Hersek'e desteklerinin süreceğini belirtti.

Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

Başkan Erdoğan, Antalya'da bulunan Bulgaristan Başbakanı Rosen Zhelyazkov ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasında savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini çeşitlendirmek ve derinleştirmek için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, terörle mücadele alanında Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dayanışmanın devam etmesinin önemli olduğunu, bunun için önümüzdeki süreçte Bulgaristan'dan adımlar beklendiğini belirtti.

Tarihi forumda ikinci gün: Antalya Diploması Forumu gündeminde barış var

İLK GÜNDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Macaristan Başbakan'ı Viktor Orban ile bir araya geldi.