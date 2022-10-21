Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Türkiye'nin halihazırda muhabere sistemleri, denizaltı karşıtı cihazları, elektronik harp cihazları ve korvetler inşa ettiğini söyleyen Diakopulos, Türk yapımı fırkateyn ve muhriplerin yanı sıra zırhlı ve hatta savaş uçakları üretmek için harekete geçtiğini de sözlerine ekledi. Türk İHA'larını da özellikle vurgulayan Diakopulos, Türkiye'nin son yirmi yılda savunma sanayiini ciddi anlamda artırdığını belirtti.