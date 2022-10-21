Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2022
15:46
Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?
Yunanistan Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testinin şokunu yaşıyor. 561 kilometre mesafedeki hedefi başarı ile vurmasının ardından Yunan basınının gündeminde olan Tayfun'u mercek altına alan uzmanlardan biri 'Biz daha İHA'ları geliştiremedik' derken bir başkası ise madde madde açıkladı. "Bu silahın Yunan topraklarındaki hedefleri neler olabilir?"