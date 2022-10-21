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Haberler Galeri Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 15:46

Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Yunanistan Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun'un testinin şokunu yaşıyor. 561 kilometre mesafedeki hedefi başarı ile vurmasının ardından Yunan basınının gündeminde olan Tayfun'u mercek altına alan uzmanlardan biri 'Biz daha İHA'ları geliştiremedik' derken bir başkası ise madde madde açıkladı. "Bu silahın Yunan topraklarındaki hedefleri neler olabilir?"

Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Yunanistan, Türk Savunma Sanayiini yakından izlemeye devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Temsilciler Meclisi'nde 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' çıkışı ile iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmıştı. Yunan provokasyonları ise daha sonraki süreçte artmıştı. Başkan Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın' sözleri ile Yunanistan'a sert tepki göstermişti. Başkan Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'da paniğe neden olurken geçtiğimiz günlerde test edilen Türk savunma sanayiinin yeni ürünü 'Tayfun' mercek altına alındı.

Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eski güvenlik danışmanı olan emekli general Aleksandros Diakopulos, 'Tayfun' ile ilgili madde madde açıklamalarda bulundu. Yunan To Vima gazetesinde yer alan haberde, Dengeler değişiyor mu? sorusunu yanıtlayan Diakopulos, 'Kesinlikle tehlike derecesini artırır, bu silahların Türk envanterine girmesi halinde güç dengesi Yunanistan aleyhine değişir" ifadelerini kullandı.

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Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Diakopulos, Yunanistan'ın böyle bir füzeyi püskürtebilecek Patriot füze sistemine sahip olduğunu belirtirken Türk-Yunan anlaşmazlığının çatışma ile değil Uluslararası hukuk ile çözüleceğini sözlerine ekledi.

Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Füzenin seri üretime gireceği tarih de ülkede merak konusu iken konuya ilişkin konuşan Diakopulos, testler başarılı olurs a2-3 yıl içinde Türk cephaneliğinde yerini alacağını belirtti. türk füzesi Yunanistan'ı endişelendirmesi gerekiyor mu sorusunu da yanıtlayan isim, Türkiye zaten menzili 300 km'den az olan Yıldırım ve Bora füzelerini üretmiş olduğunu belirtti.

Tayfun uykularını kaçırıyor: Yunan basını madde madde sıraladı! Hedefleri nereler olabilir?

Türkiye'nin halihazırda muhabere sistemleri, denizaltı karşıtı cihazları, elektronik harp cihazları ve korvetler inşa ettiğini söyleyen Diakopulos, Türk yapımı fırkateyn ve muhriplerin yanı sıra zırhlı ve hatta savaş uçakları üretmek için harekete geçtiğini de sözlerine ekledi. Türk İHA'larını da özellikle vurgulayan Diakopulos, Türkiye'nin son yirmi yılda savunma sanayiini ciddi anlamda artırdığını belirtti.

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