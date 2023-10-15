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Haberler Galeri Tel Aviv'de 'Netanyahu istifa' çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı
Giriş Tarihi: 15.10.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 09:44

Tel Aviv'de 'Netanyahu istifa' çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Hamas'n askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmasının ardından Tel Aviv yönetimi resmen 'savaş' ilan etti; Gazze'yi dünyanın gözü önünde cehenneme çevirdi. Abluka altındaki Gazze'de yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, Tel Aviv yönetimi bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt akışı kesti. Saldırı ve çatışmalar 9. gününde de devam ederken, Hamas tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi ve Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.

AA
Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından bölgede tansiyon yükselirken, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları dünya kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Barbarlıkta sınır tanımıyan; çocuk-kadın ayırt etmeksizin yüzlerce masum sivilin ölümüne neden olan İsrail, bölgeye yiyecek, elektrik ve yakıt akışını da kesti. Abluka altındaki Gazze'de insani krizi derinleştiren İsrail'in saldırıları devam ederken, Hamas tarafından esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi. İşte detaylar...

Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

"İNTİKAM KİMSEYİ GERİ GETİRMEZ"

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde, yüzlerce İsrailli toplandı. Abluka altındaki Gaze Şeridindeki Filistinli silahlı grupların esir alınan İsraillilerin yakınları hükümetten sevdiklerini geri getirmesini istedi.

Gazze'deki İsrailli esirler için mum yakan İsrailliler, yakınlarının fotoğraflarını Savunma Bakanlığının bahçe duvarlarına yapıştırdı.

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Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek, "İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz." diye konuştu.

Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

"HAMASLI TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASINI DESTEKLİYORUM"

İsrail'deki hükümetin görevi bırakması gerektiğini dile getiren Bar, "Bütün İsrailli esirleri evine getirmeliyiz bunun için de tüm İsrail'deki Filistinli, Hamaslı tutukluların serbest bırakılmasını destekliyorum." dedi.

Teyzesi Adina Moshe Gazze Şeridinin yakınlarındaki Nahal Oz yerleşim yerinde esir alınan Eilan Moshe Varda da olaylarda amcasının hayatını kaybettiğini ve henüz cenazesini kaldıramadıklarını aktardı.

Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Varda, "Teyzem hasta, ilaçlarını alması gerekiyor. Tüm insan hakları örgütlerinden onu ve diğer esirleri geri getirmek için bize yardım etmelerini istiyorum" şeklinde konuştu.

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