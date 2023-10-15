Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Gazze'deki İsrailli esir ailelerine destek için gösteriye katılan Merav Bar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki tarafta da insanların öldürülmesine karşı olduğunu göstermek için gösteriye katıldığını" belirterek, "İnsanlara diyorum ki akan kanı durdurun. Konuşmaya başlayın. Geçen hafta İsrail'de olanlar korkunçtu ama intikam kimseyi geri getirmez, buradaki durumu daha iyi yapmaz. Hepimiz insanız, şunu bilmemiz gerekir ki sınırın iki tarafında da ümit isteyen insanlar var. Eğer ümidi bitirirsek bu duruma geliriz." diye konuştu.