Tel Aviv’de ’Netanyahu istifa’ çağrıları! İsrailli esirlerin ailelerinden tepki: Ellerin kana bulaştı

Hamas'n askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu başlatmasının ardından Tel Aviv yönetimi resmen 'savaş' ilan etti; Gazze'yi dünyanın gözü önünde cehenneme çevirdi. Abluka altındaki Gazze'de yüzlerce masum sivil hayatını kaybederken, Tel Aviv yönetimi bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt akışı kesti. Saldırı ve çatışmalar 9. gününde de devam ederken, Hamas tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi ve Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Gösteride, "Netanyahu ellerin kana bulaştı", "Esirleri hemen geri getirin" ve "Güven kalmadı, istifa" yazılı pankartlar dikkati çekti.