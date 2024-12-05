Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
14:28
Tel Rıfat'ta terör tünelleri: PKK/YPG'nin alçaklığı böyle görüntülendi!
Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedildi. Tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazılması dikkat çekti. Teröristlerin, tünellerin nereye çıktığını göstermek için Kürtçe ve Arapça yön tabelaları astığı görüldü.