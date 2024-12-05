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Haberler Galeri Tel Rıfat'ta terör tünelleri: PKK/YPG'nin alçaklığı böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 14:28

Tel Rıfat'ta terör tünelleri: PKK/YPG'nin alçaklığı böyle görüntülendi!

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Rıfat ilçesindeki Cerrahi Hastanesi'nin altında teröristlerce kazılan tünel ağı keşfedildi. Tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazılması dikkat çekti. Teröristlerin, tünellerin nereye çıktığını göstermek için Kürtçe ve Arapça yön tabelaları astığı görüldü.

AA
Tel Rıfat’ta terör tünelleri: PKK/YPG’nin alçaklığı böyle görüntülendi!

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtaran SMO güçleri, ilçe merkezinde arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Tel Rıfat’ta terör tünelleri: PKK/YPG’nin alçaklığı böyle görüntülendi!

Kentte sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmesi için seferber olan SMO, bir yandan da teröristlerin arkalarında bıraktığı mayın ve tuzakları temizlemeye devam ediyor.

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Tel Rıfat’ta terör tünelleri: PKK/YPG’nin alçaklığı böyle görüntülendi!

3 katlı Tel Rıfat Cerrahi Hastanesi'ne gelen SMO unsurları, sağlık merkezinin altında kazılan tünel ağını tespit etti.

Tel Rıfat’ta terör tünelleri: PKK/YPG’nin alçaklığı böyle görüntülendi!

Kilometrelerce uzunluğa sahip tünelin yüksekliği 2,5 metre, eni yaklaşık 1 metreyi buluyor. Hastanenin bir bölümünden girilen tünelin daha sonra kollara ayrıldığı görüldü.

Tel Rıfat’ta terör tünelleri: PKK/YPG’nin alçaklığı böyle görüntülendi!

Söz konusu tünel ağının Tel Rıfat'ın kuzey, batı ve doğusunda yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare, Azez, Afrin ilçeleri yönünde kazıldığı tespit edildi.

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