Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
12:59
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı'nın yaptığı operasyonun şifreleri!
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov geçtiğimiz günlerde çeşitli bahanelerle Fransa'da gözaltına alındı. Operasyonun düğmesine ise katil İsrail bastı. Çünkü sanal dünyada META ile karşı karşıya gelen Telegram'da katil İsrail'in yaptığı zulümler, soykırım görüntüleri ve Filistin halkının çektiği çileler özgürce paylaşılıyordu. İşte İsrail ve Batı ülkelerinin yaptığı operasyonun şifreleri!