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Haberler Galeri Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı'nın yaptığı operasyonun şifreleri!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:59

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı'nın yaptığı operasyonun şifreleri!

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov geçtiğimiz günlerde çeşitli bahanelerle Fransa'da gözaltına alındı. Operasyonun düğmesine ise katil İsrail bastı. Çünkü sanal dünyada META ile karşı karşıya gelen Telegram'da katil İsrail'in yaptığı zulümler, soykırım görüntüleri ve Filistin halkının çektiği çileler özgürce paylaşılıyordu. İşte İsrail ve Batı ülkelerinin yaptığı operasyonun şifreleri!

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı’nın yaptığı operasyonun şifreleri!

Telegram'ın milyarder kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı’nın yaptığı operasyonun şifreleri!

Dünyada büyük yankı uyandıran gözaltının arkasında ise İsrail'in olduğu ortaya çıktı.

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Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı’nın yaptığı operasyonun şifreleri!

Çünkü Telegram'ın Rus kurucusu Durov, İsrailin dijital şubesi haline dönüşen META ve META bünyesindeki; WhatsApp, Instagram ve Facebook ile karşı karşıya geliyordu.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı’nın yaptığı operasyonun şifreleri!

META'nın platformlarında; İsrail'in soykırım görüntülerini paylaşan, siyonizmi eleştiren sosyal medya kullanıcılarının gönderileri anında ortadan kaldırılıyor ve kullanıcıların paylaşım yapması engelleniyordu.

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov neden hedefte? İşte İsrail ve Batı’nın yaptığı operasyonun şifreleri!

Telegram'da ise katil İsrail'in yaptığı zulümler, soykırım görüntüleri ve Filistin halkının çektiği çileler özgürce paylaşılıyordu.

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