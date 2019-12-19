Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Senatörler hem yargıç hem de jüri gibi hareket edecek. Roberts'in esas görevi, Senato'daki sürecin hukuki prensiplere sadık bir şekilde işlemesini garanti altına almak olacak. Senatörler sormak istedikleri soruları doğrudan değil, Roberts'e yazılı olarak iletme hakkına sahip. ABD Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.