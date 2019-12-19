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Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Temsilciler Meclisi'nde için kritik bir oylama gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda; Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlaması 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlaması ise 198'e karşı 229 oy ile kabul edidi. Temsilciler Meclisi'nin kararının ardından gözler Senato'ya çevrildi! Temsilciler Meclisi'nden çıkan Trump'ın azil kararının ardından Trump'tan ilk tepki geldi. Gelimelerin ardından akıllardaki soru şimdi ne olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:49
Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik 'görevini kötüye kullanmak' ve 'Kongrenin işleyişini engellemek' suçlamalarından oluşan iki azil maddesini 197 - 230 ve 198 - 229 oy ile kabul edildi.

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

AZLEDİLEN 3. BAŞKAN

Trump, Temsilciler Meclisi tarafından azledilen üçüncü başkan olarak tarihe geçti. Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, geçen hafta Trump'a yönelik "Görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" başlığından oluşan azil maddelerini onaylamıştı. Adalet Komitesi'nin Temsilciler Meclisi'ne konuyu göndermesinin ardından gerçekleşen oylamada salt çoğunluk gerekiyordu. Azil süreci şimdi Senatosu'na taşınacak; Senato'da salt çoğunluk değil, üçte iki çoğunluk gerekiyor.

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Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Temsilciler Meclisi daha önce 7'inci ABD Başkanı Andrew Johnson'ı ve 42'inci ABD Başkanı Bill Clinton'ı azletmiş ancak üçte iki çoğunluğun gerektiği Senato söz konusu isimlerin görevden alınmalarını onaylamamıştı.

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

SENATO'YA TAŞINACAK

Trump'ın görevden alınması için konu 6 Ocak'ta Senatosu'na taşınacak. ABD Anayasası'nda bir başkanın azledilmesine yönelik çok açık ifadeler olmamasına rağmen daha önceki azil soruşturmalarına benzer bir süreç izleniyor.

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

7'inci Başkanı Andrew Johnson'a uygulanan yöntemin temel alındığı azil sürecine göre, Senato Trump'ın azli konusunda tam manasıyla bir mahkeme gibi işliyor.

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts Senato'daki süreci mahkeme başkanı olarak yönetecek ancak Trump'ın görevden alınmasına yönelik karar Senatörlerin oylaması sonucunda belirlenecek.

Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?

Senatörler hem yargıç hem de jüri gibi hareket edecek. Roberts'in esas görevi, Senato'daki sürecin hukuki prensiplere sadık bir şekilde işlemesini garanti altına almak olacak. Senatörler sormak istedikleri soruları doğrudan değil, Roberts'e yazılı olarak iletme hakkına sahip. Senatörleri, normal bir mahkeme düzenindeki jüriler gibi hareket edecek.

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