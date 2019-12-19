Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?
Temsilciler Meclisi Trump'ın azlini onayladı! Peki şimdi ne olacak? Trump görevden alınacak mı?
ABD Temsilciler Meclisi'nde Donald Trump için kritik bir oylama gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda; Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" suçlaması 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık 230 oy ile "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlaması ise 198'e karşı 229 oy ile kabul edidi. Temsilciler Meclisi'nin kararının ardından gözler Senato'ya çevrildi! Temsilciler Meclisi'nden çıkan Trump'ın azil kararının ardından Trump'tan ilk tepki geldi. Gelimelerin ardından akıllardaki soru şimdi ne olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019
09:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
09:49
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