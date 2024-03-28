Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
07:44
Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla
Türkiye'nin uyarılarına rağmen Avrupa'da terör örgütlerine gösterilen müsamaha sonucu başta Belçika ve Almanya teröristlerin cirit attığı ülkeler haline geldi. "İfade özgürlüğü" kisvesi altında terör örgütü sempatizanlarına alan açılması sonucu son bir haftada Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlara ait olan yerlere saldırı düzenledi. Almanya Solingen'de çıkartılan yangında 4 Bulgar Türkü hayatını kaybetti.