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Haberler Galeri Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla
Giriş Tarihi: 28.03.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 07:44

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Türkiye'nin uyarılarına rağmen Avrupa'da terör örgütlerine gösterilen müsamaha sonucu başta Belçika ve Almanya teröristlerin cirit attığı ülkeler haline geldi. "İfade özgürlüğü" kisvesi altında terör örgütü sempatizanlarına alan açılması sonucu son bir haftada Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlara ait olan yerlere saldırı düzenledi. Almanya Solingen'de çıkartılan yangında 4 Bulgar Türkü hayatını kaybetti.

BETÜL USTA
Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Belçika'da 3 gün önce Nevruz kutlamalarını bahane ederek terör örgütü paçavralarıyla şov yapmak isterken Türklerden meydan dayağı yiyen PKK yandaşları hazımsızlıklarını karanlık çökünce yaptıkları alçak saldırılarla giderme derdine düştü.

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Avrupa ülkelerindeki PKK yandaşlarını harekete geçirerek çırpınan terör örgütü önceki akşam Almanya Hannover'daki Türkiye başkonsolosluğuna saldırı düzenledi.

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Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

PKK'lı bir grup karanlığın çökmesinden yararlanarak konsolosluğun giriş bölümündeki camlara taş atıp korkakça kaçtı. Belçika'da da önceki akşam terör örgütü yandaşları Türkler'e ait işyerlerine saldırmış, 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'ı başından yaralamıştı.

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

150 kişilik PKK yandaşı bir grupta, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde barikatları sökerek polise saldırmış ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddeye ardından Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na doğru yürümek istemişti.

Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Türkiye bugüne kadar Avrupa'daki terör örgütü yandaşlarına her türlü toleransı gösteren ülkelere son olaylarla ilgili sert tepki gösterdi.

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