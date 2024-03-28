Terör Avrupa’da cirit atıyor! Türkiye’den PKK saldırılarıyla ilgili net mesaj: Seyretme yakala, yargıla

Belçika'da 3 gün önce Nevruz kutlamalarını bahane ederek terör örgütü paçavralarıyla şov yapmak isterken Türklerden meydan dayağı yiyen PKK yandaşları hazımsızlıklarını karanlık çökünce yaptıkları alçak saldırılarla giderme derdine düştü.



