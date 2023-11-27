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Haberler Galeri Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 06:51

Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı

Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapan siyonist İsrail rejimi 4 günlük geçici ateşkes süresince bile 'terör devleti' ünvanını hak edecek adımlar attı. İsrailli rehineler Hamas üyeleriyle el sallayarak vedalaşırken, İsrail askerleri serbest bıraktığı Filistinliler'in evlerini bastı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyine bir km'den fazla yaklaşılmaması gerektiğini, denize bile girmenin yasak olduğun söyledi. Bu açıklamanın İsrail'in Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırarak ilhak etme ve bunu uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.

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Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze’yi ikiye bölme tuzağı

Gazze'ye 48 günde 40 bin ton bomba atan ve soykırıma varan katliamlar yapan Siyonist İsrail rejimi, 4 günlük geçici ateşkes süresince bile 'terör devleti' ünvanını hak edecek adımlar attı. Ateşkesin 2'inci gününde Gazze'nin kuzeyine giden gıda yardımlarını engellemeye çalışan İsrail güçleri, keskin nişancılarıyla bir Filistinli'yi vurdu.

Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze’yi ikiye bölme tuzağı

Önceki akşam da Batı Şeria'da cezaevinde tutulan Filistinliler'in serbest bırakılmasını kutlayan kalabalığa saldıran İsrail askerleri, 6 sivili öldürdü. Serbest bırakılması öncesi de tutuklulardan İsra Ceabis'in Doğu Kudüs'teki evini basarak aile fertlerini darbeden İsrail, ateşkesi bile hazmedemedi. 7 yıl önce otomobilindeki tüpün patlaması sonucu vücudunun yüzde 60'ı yanan, ancak bu sırada yakındaki bir İsrail askerinin de yaralanması nedeniyle 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Ceabis, cezaevinde yanıklarının tedavisi için gerekli tıbbi malzeme sağlanmadığı için büyük zorluklar çekmiş, İsrail'in zulmünün sembol ismi olmuştu.

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Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze’yi ikiye bölme tuzağı

Ceabis, hapse girdiğinde 10 yaşında olan oğlu Mutasım (18) ve aile fertleriyle kavuştuğunda duygulu anlar yaşandı. Baba Riyad Ceabis, "İsrail'in yaptıklarını görünce sevincim kursağımda kalıyor. Evlerimizi bastılar" dedi. Öte yandan Hamas'ın serbest bıraktığı rehinlerle samimi görüntüleri dikkat çekti. İsrailli rehinlerin takas noktasında Hamas üyeleriyle vedalaşması, onlara sallayarak glümsemesi, Hamas üyelerinin de yaşlılara hürmet göstermesi çocuk ve gençlere merhametle yaklaşması dünyanın gözü önünde kayıtlara geçti.

Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze’yi ikiye bölme tuzağı

'İNSANCA MUAMELE GÖRDÜK'

İsrailli medyası da İsrailli rehinelerin durumlarının misafirlikten dönüyormuşçasına iyi olmasına dikkat çekti Büyükanne, anne ve bir erkek çocuğu serbest bırakılan Munder ailesinin ferdi "İnsanca muamele görmüşler. Düşündüğümüz gibi dehşet hikayeleri yoktu" dedi. Serbest bırakılan büyükanne de "Şiddet görmedik. Radyo ve TV de verdiler. Haberleri rahatça izledik" dedi.

Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze’yi ikiye bölme tuzağı

GARDİYANLARA 'FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA HERŞEYİ YAPABİLİRSİNİZ' DİYE İZİN VERDİLER

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