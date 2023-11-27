Giriş Tarihi: 27.11.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 06:51

Terör devleti İsrail 4 gün bile insani duruş gösteremedi! Gazze'yi ikiye bölme tuzağı

Gazze'de soykırıma varan katliamlar yapan siyonist İsrail rejimi 4 günlük geçici ateşkes süresince bile 'terör devleti' ünvanını hak edecek adımlar attı. İsrailli rehineler Hamas üyeleriyle el sallayarak vedalaşırken, İsrail askerleri serbest bıraktığı Filistinliler'in evlerini bastı. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyine bir km'den fazla yaklaşılmaması gerektiğini, denize bile girmenin yasak olduğun söyledi. Bu açıklamanın İsrail'in Gazze'nin kuzeyini insansızlaştırarak ilhak etme ve bunu uluslararası toplum nezdinde meşrulaştırma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.