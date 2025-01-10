Giriş Tarihi: 10.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
12:18
Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!
Türkiye'ye karşı destek almak için çalmadık kapı bırakmayan terör örgütü PKK/YPG'yi şimdi de Suriye korkusu sardı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG destekli gayrimeşru yönetim, Türkiye'nin askeri operasyon tehdidi karşısında çaresizce arayışa girdi. ABD'ye çağrıda bulunan terör örgütü, şimdi de Fransa'nın desteğini arıyor.