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Giriş Tarihi: 10.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:18

Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

Türkiye'ye karşı destek almak için çalmadık kapı bırakmayan terör örgütü PKK/YPG'yi şimdi de Suriye korkusu sardı. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG destekli gayrimeşru yönetim, Türkiye'nin askeri operasyon tehdidi karşısında çaresizce arayışa girdi. ABD'ye çağrıda bulunan terör örgütü, şimdi de Fransa'nın desteğini arıyor.

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Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin etkileri sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye karşısında çaresiz kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimi ile anlaşamaması halinde askeri seçeneğin masada olacağını duyurmasının ardından Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı yönetim ABD ve Fransa'nın desteğini alabilmek için harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump cephesinden umduğunu bulamayan terör örgütü, bu kez Fransa için kolları sıvadı.

Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

"TÜRKİYE'Yİ İKNA EDİN"

PYD/YPG'nin sözde "dış ilişkiler sorumlusu" İlham Ahmed, Fransız TV5 Monde kanalına açıklamalarda bulundu. Teröre yardım çağrısında Ahmed, "ABD ve Fransa tüm sınırı güvence altına alabilir. Askeri koalisyonun bu sorumluluğu üstlenmesine hazırız. Fransızlardan, silahsızlandırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak, bölgeyi korumamıza yardımcı olmak ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak için sınıra asker göndermelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

Ahmed, "Fransa Türkiye'yi sınırda varlığını kabul etmeye ikna ederse barış sürecini başlatabiliriz. Önümüzdeki haftalarda her şeyin çözüme kavuşacağını umuyoruz" diyerek Fransa'dan Türkiye'yi "ikna" etmesini istedi.

Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

FRANSA "TERÖR ÖRGÜTÜ" DİYEMEDİ

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna açık bir yanıt vermekten kaçındı.

Terör örgütü PKK/YPG bu kez Fransa’ya yalvardı! Umudu oraya bağladılar: Türkiye sınırı için alçak çağrı!

AA muhabiri, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine'e, Suriye'deki PKK/YPG varlığı ve Fransa'nın bu unsurlara yaklaşımına ilişkin bir soru yöneltti.

Fransız Sözcü, "Fransa, PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor mu? Suriye'de SDG adını verdiğiniz oluşumun PKK ile ilişkisi olduğunu ve onun paravan kuruluşu olduğunu kabul ediyor musunuz? Suriye'deki bu yapılanmanın Türkiye'ye karşı konuşlanmak üzere Fransız askeri istemesine yanıtınız nedir?" sorusuna karşılık şunları söyledi: "Bizim için prensipte önemli olan, şu anda Suriye topraklarında faaliyet gösteren grupların geçiş sürecine dahil edilmesidir. Benim bildiğim kadarıyla SDG güçleri ile (Şam yönetimi) yetkilileri arasında yapılmak istenen budur. Kürt güçlerine ilişkin size Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerini hatırlatmak istiyorum. Suriye demokratik güçlerine ve özgürlük savaşçılarına borcumuzun bilincindeyiz. Onlar terörle mücadelenin zorlu yıllarında yanımızda oldular. Bunlar Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleri."

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