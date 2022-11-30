Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
10:27
Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Pençe Kılıç harekatından büyük darbe alan YPG/PKK iyice tutuştu. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, kara harekatı sinyali sonrası tutunacak dal aramaya başladı. ABD'den beklediği desteği alamayan Abdi, Rusya'ya yalvardı. 'Türkler, kara harekatına hazırlanıyor. Bu bizim varlığımız için bir savaş olacak' dedi..