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Haberler Galeri Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...
Giriş Tarihi: 30.11.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 10:27

Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya'ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

Pençe Kılıç harekatından büyük darbe alan YPG/PKK iyice tutuştu. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, kara harekatı sinyali sonrası tutunacak dal aramaya başladı. ABD'den beklediği desteği alamayan Abdi, Rusya'ya yalvardı. 'Türkler, kara harekatına hazırlanıyor. Bu bizim varlığımız için bir savaş olacak' dedi..

Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, panikte... Reuter'a telefonda adeta ağlayan, "Hala gerginiz, ABD, Türkiye'ye daha sert mesaj vermeli' diyen Ferhat Abdi'nin son durağı Rusya oldu...

Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

'BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ'

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

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Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.

Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.

Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

Bu açıklamalar sonrası dün de ABD'ye 'Somut bir şey yapın' çağrısında bulunan Ferhat Abdi, Rusya'dan destek istedi.

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