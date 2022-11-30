Terörist elebaşı Ferhat Abdi tutuştu: Önce ABD sonra Rusya’ya yalvardı: Bu bizim için son savaş olacak...

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.