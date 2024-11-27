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Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:31

Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

ABD'nin bir önceki Trump dönemi Çin'le girilen ticaret savaşıyla gündem olmuştu. Şimdi seçimleri bir kez daha kazanan yeni liderin bazı ülkelere ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurması bu konudaki krizin tırmanacağının işaretleri olarak görüldü. Pekin ve Meksika şimdiden uyardı. Bazı ekonomi uzmanları kararı eleştirerek tarife yükselişinin ülkenin ekonomisini zora sokacağını bildirdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ocak ayında göreve başlayacağı ilk gün, ülkeye yasadışı uyuşturucu akışını engellemek amacıyla Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir yürütme emri imzalayacağını bildirdi.

Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Donald Trump'ın iktidara dönüşü, ABD'nin fentanil gibi uyuşturucu maddelerle mücadele amacıyla Çin politikasında büyük değişimlerin habercisi olarak görülüyor.

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Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

Cumhuriyetçiler, uyuşturucu konusunda Pekin'e karşı ABD Başkanı Joe Biden'ın benimsediğinden çok daha agresif bir duruş sergilenmesini savunuyor.

Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ YOLDA

Trump, uyuşturucu akışını durdurmak için gümrük vergilerine başvuracağının sinyallerini verdi.

Trump, pazartesi günü sosyal medya ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımlarda Çin'den gelen mallara %10 ek gümrük vergisi, Meksika ve Kanada'dan gelen mallara da %25 gümrük vergisi sözü verdi.

Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

ÇİN'E BASKI

Trump bu ülkelerin uyuşturucu, özellikle de fentanilin maddesinin ABD'ye girmesini engellemek için yeterince güçlü bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Trump, Çin ile uyuşturucu akışını durdurmak için yaptığı birçok görüşmenin "hiçbir işe yaramadığını" bildirdi.

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