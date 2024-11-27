Giriş Tarihi: 27.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
11:31
Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!
ABD'nin bir önceki Trump dönemi Çin'le girilen ticaret savaşıyla gündem olmuştu. Şimdi seçimleri bir kez daha kazanan yeni liderin bazı ülkelere ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurması bu konudaki krizin tırmanacağının işaretleri olarak görüldü. Pekin ve Meksika şimdiden uyardı. Bazı ekonomi uzmanları kararı eleştirerek tarife yükselişinin ülkenin ekonomisini zora sokacağını bildirdi.