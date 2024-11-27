Ticaret savaşları başlıyor! Krizi tırmandıran hamle: ABD ekonomisi sarsılacak!

ÇİN'E BASKI

Trump bu ülkelerin uyuşturucu, özellikle de fentanilin maddesinin ABD'ye girmesini engellemek için yeterince güçlü bir eylemde bulunmadığını iddia etti. Trump, Çin ile uyuşturucu akışını durdurmak için yaptığı birçok görüşmenin "hiçbir işe yaramadığını" bildirdi.