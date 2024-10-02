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Giriş Tarihi: 02.10.2024 00:51 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 07:06

“Torba intikam” saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in emriyle Haniye ve Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İran, Tel Aviv yönetiminin cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini belirtirken, Tel Aviv yönetiminden "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması geldi. İsrail'in saldırıya ne zaman ve hangi şekilde karşılık vereceği tartışılırken, İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İran'ın "torba intikam" saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Balcı, İranlı komutan Emir Ali Hacızade'nin Nisan ayındaki sözlerine dikkat çekerek, saldırının yoğun ve şiddetli olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

Halil İbrahim Ülkü
Torba intikam saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce masum insanı katleden İsrail, gözünü Lübnan'a çevirdi. Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatarak savaşı Orta Doğu'ya yaymak isteyen Tel Aviv yönetimine yanıt İran'dan geldi.

Torba intikam saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

İran Devrim Muhafızlar, Hamaney'in talimatıyla İsrail'e yaklaşık 500 füze fırlattı. İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu.

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Torba intikam saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

HANİYE VE HAMAS SUİKASTLARINA KARŞILIK OLARAK...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, saldırının Hamas lideri Haniye ve Hizbullah lideri Nasrallah suikastlarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Torba intikam saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti.

Torba intikam saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

"DAHA YIKICI BİR KARŞILIK GELİR"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği de konuya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İran'ın "Siyonist rejimin terör faaliyetlerine yasal, makul ve meşru cevabını" verdiği ifade edilerek, İsrail'in İranlı vatandaşları hedef aldığı ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği belirtildi.

Mesajda, "Eğer siyonist rejim cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık gelir." uyarısı yapılırken, bölge ülkeleri ve "rejimin destekçilerinin" İsrail ile yollarını ayırmaları çağrısında bulunuldu.

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