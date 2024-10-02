“Torba intikam” saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…

İSRAİL'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR: İRAN BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEK

İran'ın düzenlediği saldırının ardından İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran yönetimini hedef alan Zohar, İsrail'e füze saldırısıyla İranlı liderlerin "yanlış bir karar aldığını ve bunun da bedelini ödeyeceklerini" ifade etti. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise İran'ın füze saldırısının "bir bedeli olacağını" ve buna karşılık vereceklerini belirtti.