Giriş Tarihi: 02.10.2024 00:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
07:06
“Torba intikam” saldırısı! İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı SABAH’a açıkladı: Tahran yönetimi için çıkış yolu…
İran Devrim Muhafızları, Hamaney'in emriyle Haniye ve Nasrallah suikastlarına karşılık olarak İsrail'e füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İran, Tel Aviv yönetiminin cevap vermesi durumunda daha yıkıcı bir karşılık verileceğini belirtirken, Tel Aviv yönetiminden "İranlı liderler verdikleri yanlış kararın bedelini ödeyecek" açıklaması geldi. İsrail'in saldırıya ne zaman ve hangi şekilde karşılık vereceği tartışılırken, İran Çalışmaları Uzmanı Dr. Çağatay Balcı konuyla ilgili sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. İran'ın "torba intikam" saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Balcı, İranlı komutan Emir Ali Hacızade'nin Nisan ayındaki sözlerine dikkat çekerek, saldırının yoğun ve şiddetli olduğunu ifade etti. İşte detaylar...