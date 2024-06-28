Giriş Tarihi: 28.06.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
10:10
Trump Biden düellosunda ‘felaket’! ABD medyasını ayağa kalktı: Biden’ın çöküşünü izledik!
Son dakika haberleri: Dünya, ABD'de gerçekleşen Joe Biden- Donald Trump düellosunu konuşuyor. Başkanlık seçimine geri sayım sürerken canlı yayında kozlarını paylaşan iki ismin düellosu büyük ses getirdi. Ortaya atılan iddiaların yanı sıra ABD Başkanı Biden'ın performansı, ABD medyasını karıştırdı. Ülke medyası tarihi anları "felaket" olarak yorumladı.