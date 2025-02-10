Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
12:17
Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya gelip ikili görüşme sonrası Gazze'yi ele geçirme ve bölge sakinlerini sürgün etme planından bahsetmişti. Gelen tepkilere rağmen ısrarını sürdüren Cumhuriyetçi lider Filistin'den toprak parçası "alma" girişimini yineledi ve "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Cumhuriyetçi liderin teklifini "devrimci" olarak niteledi. Hamas'tan o sözlere tepki gecikmedi.