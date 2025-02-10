Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

SÜRGÜN PLANINI YİNELEDİ

Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, "Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.