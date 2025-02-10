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Giriş Tarihi: 10.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:17

Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya gelip ikili görüşme sonrası Gazze'yi ele geçirme ve bölge sakinlerini sürgün etme planından bahsetmişti. Gelen tepkilere rağmen ısrarını sürdüren Cumhuriyetçi lider Filistin'den toprak parçası "alma" girişimini yineledi ve "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise, Cumhuriyetçi liderin teklifini "devrimci" olarak niteledi. Hamas'tan o sözlere tepki gecikmedi.

AA
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Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi devralacağını ve bölge halkını komşu ülkelere tehcir edeceğini bildirmişti. Hem içerden hem de dışardan gelen tepkilere rağmen Filistin ısrarını sürdüren Trump, Gazze planını bir kez daha yineledi.

Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

"BURASI BÜYÜK BİR GAYRİMENKUL SİTESİ"

Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Gazzelilerin bölgeye geri dönmelerine izin vermenin büyük bir hata olacağını iddia etti. Cumhuriyetçi lider Gazze hakkında, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullandı.

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Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

TRUMP'IN GAZZE'Yİ "YENİDEN İNŞA" PLANI

Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu tekrarlayarak, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." dedi.

Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

"GAZZE'Yİ SATIN ALMAYA KARARLIYIM"

"Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze'ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "(Gazze) çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

Trump Gazze planında ısrarcı: ‘Gazze’yi satın alacağım’

SÜRGÜN PLANINI YİNELEDİ

Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, "Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.

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