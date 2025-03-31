Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
12:06
Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi
Rusya Ukrayna savaşı müzakereleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump sürecin uzayacağını gösteren açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdiği gibi Rus lider Putin'e de söylemleri nedeniyle çok kızgın olduğunu belirtti. Ayrıca hem Moskova'ya hem de Tahran'a yaptırım uyarısında bulundu. İran ise Washington'un tehditlerini hayata geçirmesi halinde güçlü karşılık vereceklerini bildirdi.