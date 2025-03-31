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Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:06

Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

Rusya Ukrayna savaşı müzakereleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump sürecin uzayacağını gösteren açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i eleştirdiği gibi Rus lider Putin'e de söylemleri nedeniyle çok kızgın olduğunu belirtti. Ayrıca hem Moskova'ya hem de Tahran'a yaptırım uyarısında bulundu. İran ise Washington'un tehditlerini hayata geçirmesi halinde güçlü karşılık vereceklerini bildirdi.

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Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e yüklendi. Ayrıca İran'ı da tehdit etti.

Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

"ÇOK SİNİRLİ VE KIZGINIM"

Trump, Putin'in, Ukrayna ile müzakerelerin yapılabilmesi için "meşru bir yönetim olması gerektiğine" ilişkin sözleri hakkında "çok sinirli ve kızgın" olduğunu belirterek bu söylemlerin "doğru olmadığını" ifade etti.

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Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

ATEŞKES OLMAZSA YAPTIRIM UYGULAYACAK

Savaşı sona erdirme konusunda Rusya ile anlaşmaya varılamazsa ve bunun Moskova'nın bir hatası olduğunu düşünürse, Rus petrolüne "ikincil tarifeler getireceği" uyarısında bulunan Trump, "Bu, eğer Rusya'dan petrol alırsanız, ABD'de iş yapamayacağınız anlamına gelir." dedi.

Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

Trump, ateşkes anlaşması olmazsa bu yaptırımların 1 ay içinde yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Trump öfkelendi: Hem Putin’e hem Zelenskiy’e yüklendi! İran’ı da tehdit etmeyi ihmal etmedi

TRUMP ZELENSKİY'E YÜKLENDİ

Trump, ayrıca Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri atmaya çalıştığını ve bundan memnun olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Zelenskiy'nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum. Bunu yaparsa soruna neden olur. Büyük, çok büyük sorunlar. Bu konuda bir anlaşma yaptık ve şimdi diyor ki 'anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorum'. NATO üyesi olmak istiyor. Hiçbir zaman NATO üyesi olmayacaktı. Dolayısıyla eğer anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorsa, bu büyük bir sorun demektir."