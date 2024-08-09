Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.

Trump suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video

Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.