Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
12:58
Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olayın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, ABD basınına damga vurdu.