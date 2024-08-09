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Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:58

Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Olayın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, ABD basınına damga vurdu.

AA
Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor.

Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Washington Post gazetesinin internet sayfasında, eski Başkan Trump'a suikast girişiminin dakikalar öncesine ve sonrasına ait vücut kamerasıyla çekilen videolar paylaşıldı.

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Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Söz konusu videolarda, yerel bir polisin, saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş açmasının hemen ardından, saldırganın kullandığı alanın güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda Gizli Servis'i önceden uyardığını söylemesi dikkati çekti. Polis videoda, "Onlara oraya birilerini görevlendirmeleri gerektiğini söyledim. Bunu salı günü söyledim." ifadelerini kullandı.

Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Videoda, yerel bir polis memurunun "Neden çatıda değildik?" sorusu üzerine meslektaşının, "Gizli servis orada birilerini görevlendireceğini söylemişti." dediği duyuluyor.

Trump suikastında yeni görüntüler ifşa oldu! Polislerden itiraf sözler: Saldırı olmadan saniyeler önce…

Başka bir videoda da yerel polis memurunun, saldırı olmadan saniyeler önce Crooks'un bulunduğu çatıya tırmanmaya çalıştığı ve saldırganı tespit etmesinin ardından geri indiği görüldü.

Trump suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video

Gizli Servis'ten söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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