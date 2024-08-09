Trump suikastında yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video
ABD'de 13 Temmuz'da eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yayımlanan yeni videolarda, yerel bir polisin girişimden önce Gizli Servis'i uyardığını söylediği duyuluyor. Olayın ardından ortaya çıkan yeni görüntüler, ABD basınına damga vurdu.
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