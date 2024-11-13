Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacaklarını, Beyaz Saray ile Bütçe ve Yönetim Ofisi ile ortaklık kurarak geniş çaplı yapısal reformları yönlendireceklerini, daha önce hiç görülmemiş bir hükümet girişimci yaklaşımı oluşturacaklarını vurguladı.