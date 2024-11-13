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Haberler Galeri Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu
Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:34

Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

ABD'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen seçimler sonucunda Donald Trump en yüksek delege sayısına ulaşmıştı. Trump'ın yeni ABD başkanı olarak göreve başlamasından önce kabinesinde yer alacak isimler de birer birer belli olmaya başladı. Hükümette görev alacağı düşünülen adaylar arasında iş insanı Elon Musk, girişimci Vivek Ramaswamy ve sunucu Pete Hegseth göze çarpıyor.

İHA
Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te göreve başlaması beklenen Donald Trump'ın kabinesi belli oluyor.

Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

MUSK YENİ KURULACAK DEPARTMANDA GÖREV ALACAK

Trump yaptığı yazılı açıklamada, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) Tesla ve SpaceX CEO'su ABD'li milyarder Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'i liderlik edeceğini duyurdu.

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Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

YENİ KURUMUN FONKSİYONU

Trump, ikilinin "hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltılmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını ifade etti.

Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacaklarını, Beyaz Saray ile Bütçe ve Yönetim Ofisi ile ortaklık kurarak geniş çaplı yapısal reformları yönlendireceklerini, daha önce hiç görülmemiş bir hükümet girişimci yaklaşımı oluşturacaklarını vurguladı.

Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu

MANHATTAN PROJESİNE BENZETTİ

Söz konusu kurumun çalışmalarının "en geç 4 Temmuz 2026'da tamamlanacağını" belirten Trump, "Daha fazla verimlilik ve daha az bürokrasiye sahip daha küçük bir hükümet, Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yıl dönümünde Amerika için mükemmel bir hediye olacaktır. Başarılı olacaklarından eminim" ifadelerini kullandı.

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