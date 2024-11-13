Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
14:34
Trump yeni ekibini kuruyor : Elon Musk da hükümette kendine yer buldu
ABD'de geçtiğimiz hafta gerçekleşen seçimler sonucunda Donald Trump en yüksek delege sayısına ulaşmıştı. Trump'ın yeni ABD başkanı olarak göreve başlamasından önce kabinesinde yer alacak isimler de birer birer belli olmaya başladı. Hükümette görev alacağı düşünülen adaylar arasında iş insanı Elon Musk, girişimci Vivek Ramaswamy ve sunucu Pete Hegseth göze çarpıyor.