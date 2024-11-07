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Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 11:04

Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

Son dakika ABD seçimleri: ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. İkinci kez seçilen ve 47. ABD Başkanı olan Trump zaferini ilan etti. Yaptığı konuşmada "Amerika'ya altın çağını yaşatacağı" sözünü veren Trump'ın yeni kabinesinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Öte yandan seçim kampanyası süresince Trump'a büyük destek veren milyarder Elon Musk ile ilgili olası senaryo da belli oldu.

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AA
Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

Son dakika ABD seçimleri: ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Trump'ın kazandığı başkanlık seçimlerinin ardından kamuoyunda "Trump'ın kabinesinde kimler olacak?" sorusu sorulmaya başladı. Trump'ın kazanmasının ardından, yeni başkanın oluşturacağı kabinede yer alacak muhtemel isimlerle ilgili tartışmalar gündem oldu.

Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

2016-2020 yıllarındaki başkanlık döneminde özellikle ilk yıl çok fazla sayıda isimle çalışan ve kısa zamanda birçok ismi görevden alan Trump'ın yeni kabinesini nasıl şekillendireceği merak konusu.

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Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

20 Ocak 2025'te yemin ederek resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın oluşturacağı kabinede en fazla merak edilenler dışişleri bakanı, savunma bakanı, hazine bakanı, adalet bakanı ve ulusal güvenlik danışmanı gibi isimler olarak gösteriliyor.

Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

KABİNE ÜYELERİ NASIL ONAYLANACAK?

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın önünde atanmayı bekleyen yaklaşık 4 binden fazla pozisyonun 1200 kadarı Senatonun onayına tabi. 2016'da başkanlık koltuğuna oturan Trump, Senatoda çoğunluğun Demokratlarda olması sebebiyle birçok adayının onay süreçlerini uzun süreler beklemek zorunda kalmıştı. Başta bakanlar olmak üzere Trump'ın yeni kabinesini şekillendirecek isimlerin, bu sefer Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için daha kısa sürelerde onay alması bekleniyor.

Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

O İSİM DÖNÜYOR MU?

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, daha önce de Trump'ın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Mike Pompeo'nun adı yeni kabinede de aynı görev için geçiyor. Trump'a yakınlığıyla bilinen Pompeo, 2017-2018 yıllarında Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörlüğünü de yürütmüştü.

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