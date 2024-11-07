Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024
11:04
Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…
Son dakika ABD seçimleri: ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin galibi Donald Trump oldu. İkinci kez seçilen ve 47. ABD Başkanı olan Trump zaferini ilan etti. Yaptığı konuşmada "Amerika'ya altın çağını yaşatacağı" sözünü veren Trump'ın yeni kabinesinde yer alacak isimler merak konusu oldu. Öte yandan seçim kampanyası süresince Trump'a büyük destek veren milyarder Elon Musk ile ilgili olası senaryo da belli oldu.