Trump zaferi sonrası yeni dönem başlıyor! ABD’yi kimler yönetecek? Dikkat çeken Elon Musk detayı…

KABİNE ÜYELERİ NASIL ONAYLANACAK?

ABD'nin yeni başkanı Trump'ın önünde atanmayı bekleyen yaklaşık 4 binden fazla pozisyonun 1200 kadarı Senatonun onayına tabi. 2016'da başkanlık koltuğuna oturan Trump, Senatoda çoğunluğun Demokratlarda olması sebebiyle birçok adayının onay süreçlerini uzun süreler beklemek zorunda kalmıştı. Başta bakanlar olmak üzere Trump'ın yeni kabinesini şekillendirecek isimlerin, bu sefer Senatoda çoğunluk Cumhuriyetçilerde olduğu için daha kısa sürelerde onay alması bekleniyor.