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Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 17:13
Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

'dan 'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan ve dün 'nın sınırına dayanan lerden yaklaşık 2 bini, iki ülkeyi ayıran Suchiate Nehri'ni yüzerek veya salla aşarak Meksika tarafına geçmeyi başardı.

Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

lı yetkililerin ülkeye düzensiz girişlerine izin vermemek için gösterdiği çabaya rağmen 2 bin civarında Meksika tarafına geçti ve bazıları 'ye gitmek üzere yola koyuldu.

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Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

İçişleri Bakanlığı ise sınırda Honduraslılar arasından 640 mülteci talebi aldıklarını açıkladı. Bakanlık, otobüslerle sığınma merkezine taşınan, gıda ve tıbbi yardım sağlanan lerin fotoğraflarını da yayınladı.

Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ile lı mevkidaşı Jimmy Morales'in hareketi üzerine yaptığı acil toplantıda, Guatemala'ya son bir haftada 5 bin 400 göçmenin giriş yaptığı duyuruldu.

Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

Dün Suchiate Nehri üzerinde ile 'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla in ülkeye girişine izin verilmemişti.

Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

Bazı ler, tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçmişti ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Trump'a rağmen ölümü göze alıp...

lı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu lerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

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