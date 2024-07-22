Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
09:01
Trump'a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken "Gizli Servis" detayı
ABD'li Senatör Ron Johnson, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin 5 maddelik bir ön bulgu raporu yayımladı. Olası bir güvenlik zafiyetine dikkat çekilen raporda, Gizli Servis'in planını neden ve ne zaman değiştirdiğinin ise "belirsiz" olduğu kaydedildi. İşte Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili 5 maddelik raporun detayları...