Trump'a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken "Gizli Servis" detayı

"SALDIRGANIN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ"

Güvenlik birimleri arasındaki iletişim sürecine dair detaylara yer verilen "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu teyit edildi" başlıklı 3'üncü maddede ise "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketlerinden şüphelendi.

Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi" ifadelerine yer verildi.