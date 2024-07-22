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Giriş Tarihi: 22.07.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 09:01

Trump'a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken "Gizli Servis" detayı

ABD'li Senatör Ron Johnson, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin 5 maddelik bir ön bulgu raporu yayımladı. Olası bir güvenlik zafiyetine dikkat çekilen raporda, Gizli Servis'in planını neden ve ne zaman değiştirdiğinin ise "belirsiz" olduğu kaydedildi. İşte Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili 5 maddelik raporun detayları...

AJANSLAR
Trump’a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken Gizli Servis detayı

ABD Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yankıları sürerken, ABD'li Senatör Ron Johnson olay ile ilgili yaptığı araştırmalar sonucu ulaştığı ön bulguları kamuoyuna açıkladı. Olası güvenlik zafiyetini araştırmak üzere federal ve yerel hükümet yetkilileriyle görüşen Johnson ve ekibi, hazırlanan 5 maddelik raporu sosyal medya platformu X üzerinden yayınladı.

Trump’a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken Gizli Servis detayı

"GİZLİ SERVİS'İN TOPLANTIYA NEDEN KATILMADIĞI BELLİ DEĞİL"

Raporun "Gizli Servis, olay günü yerel özel tim SWAT ve keskin nişancılara yönelik sabah toplantısına katılmadı" başlığıyla yayınlanan 1'inci maddesinde "Sabah 09.00'da yerel özel tim SWAT ve keskin nişancı birlikleri için bir toplantı yapıldı. Ekipler güvenlik sorumluluklarına ilişkin görevlendirildi. Gizli Servis'in toplantıya neden katılmadığı belli değil" ifadelerine yer verildi.

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Trump’a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken Gizli Servis detayı

"DOĞRUDAN BAĞLANTI KURULAMADI"

"Yerel kolluk kuvvetleri olay günü iletişimin uyumlu olmadığını ve Gizli Servis ile doğrudan bağlantı kuramadıklarını söyledi" başlıklı 2'nci maddede ise ekiplerin ayrı kanallar üzerinden iletişimde olduğu aktarılarak olası güvenlik zafiyetine dikkat çekildi.

Trump’a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken Gizli Servis detayı

"SALDIRGANIN HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ"

Güvenlik birimleri arasındaki iletişim sürecine dair detaylara yer verilen "Yerel kuvvetler suikast girişimi zanlısı Thomas Matthew Crooks hakkında merkez komutaya bilgi geçti ve Gizli Servis'in de bu bilgiden haberdar olduğu teyit edildi" başlıklı 3'üncü maddede ise "Yerel keskin nişancı ekibi Crooks'u olay mahallinde elinde silah olmadan fark etti ve hareketlerinden şüphelendi.

Daha sonra elinde telemetre ile görülen Crooks'a ilişkin merkez komuta bilgilendirildi. Gizli Servis bu bilgiden haberdar olduğunu söyledi ve şüphelinin konumu için detay istedi" ifadelerine yer verildi.

Trump’a suikast girişimine ilişkin 5 maddelik ön rapor! Dikkat çeken Gizli Servis detayı

ÇARPICI "GİZLİ SERVİS" DETAYI

Raporun "Gizli Servis yerel emniyet güçleri ile birlikte Crooks'un bulunduğu binanın çatısında görüldü ve saldırganın fotoğrafları yüz tanıma için Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosuna (ATF) gönderildi" başlığıyla yayınlanan 4'üncü maddesinde ise, "Gizli Servis'in ne zaman ve nasıl çatıya çıktığı bilinmiyor. Crooks'un yüzünün tanımlanmasında neden ATF'nin görevlendirildiği de belirsiz" denildi.

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