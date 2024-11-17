Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

"EN UTANÇ VERİCİ GÜN"

Trump, Afganistan'dan çekilme olayını ülke için "aşağılanma" olarak nitelemiş ve bunun ABD tarihinin "en utanç verici günü" şekilde tanımlamıştı.

Öte yandan 2022'de yapılan bağımsız bir soruşturmada, Afganistan'dan çekilme konusunda yaşanan "başarısızlıkta" Biden yönetiminin yanı sıra, ilk başkanlık döneminde Taliban'la kısmı çekilme konusunda anlaşmaya varan Trump da suçlu bulunmuştu.