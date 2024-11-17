Giriş Tarihi: 17.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024
16:43
Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak
ABD basınında çıkan haberlere göre, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yeni ekibi şaşırtıcı bir adıma imza atacak. Yeni yönetimin planı, Afganistan'dan çekilme kararının ardında olan eski ve mevcut üst düzey personelin tespiti ve bunların askeri mahkemelerde yargılanması. Cumhuriyetçilerin, bu amacı gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.