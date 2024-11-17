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Haberler Galeri Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak
Giriş Tarihi: 17.11.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:43

Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

ABD basınında çıkan haberlere göre, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yeni ekibi şaşırtıcı bir adıma imza atacak. Yeni yönetimin planı, Afganistan'dan çekilme kararının ardında olan eski ve mevcut üst düzey personelin tespiti ve bunların askeri mahkemelerde yargılanması. Cumhuriyetçilerin, bu amacı gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettiği iddia edildi.

AA
Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

NBC'ye konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen ABD'li bir yetkili, Afganistan'dan çekilmede payı olan askeri komutanların "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanma ihtimalleri üzerinde çalışıldığını belirtti.

Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

LİSTE OLUŞTURULUYOR

Yetkili, Trump'ın ekibinin, ABD'nin Afganistan'dan kaotik şekilde ayrılması sürecinde karar mekanizmasında etkili olan üst düzey mevcut ve eski komutanların bir listesini oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyorlar." dedi.

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Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

ASKERİ MAHKEMEDE YARGILAMA

Afganistan'dan çekilme sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırma yürütüldüğünü aktaran yetkili, bu süreçte direkt olarak etkili olan komutanların, "vatana ihanet olmasa dahi, örnek teşkil edecek daha düşük suçlamayla" askeri mahkemede yargılanmalarının yolunu açmak istediklerini söyledi.

Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMİŞLERDİ

ABD Temsilciler Meclisi eylül ayında yaptığı oylamada, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik ve ölümcül şekilde çekilmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Trump’ın ekibinden şoke edici hamle: O isimler vatana ihanetten yargılanacak

"EN UTANÇ VERİCİ GÜN"

Trump, Afganistan'dan çekilme olayını ülke için "aşağılanma" olarak nitelemiş ve bunun ABD tarihinin "en utanç verici günü" şekilde tanımlamıştı.

Öte yandan 2022'de yapılan bağımsız bir soruşturmada, Afganistan'dan çekilme konusunda yaşanan "başarısızlıkta" Biden yönetiminin yanı sıra, ilk başkanlık döneminde Taliban'la kısmı çekilme konusunda anlaşmaya varan Trump da suçlu bulunmuştu.

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