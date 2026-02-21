Haberler
Galeri
ABD'li yetkiliden 'Trump' sözleri: Bence kendisi de bilmiyor! İran'a saldırıda ilk hedef ne?
Giriş Tarihi: 21.02.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 10:20
ABD'li yetkiliden 'Trump' sözleri: Bence kendisi de bilmiyor! İran'a saldırıda ilk hedef ne?
ABD basınında yer alan habere göre, Washington yönetimi İran'ın nükleer silaha giden hiçbir yolu bırakmaması şartıyla "sembolik" düzeyde uranyum zenginleştirmesine izin verebilecek bir teklifi değerlendirmeye hazır. Ancak diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ın lideri Ali Hamaney'i hedef alan askeri seçeneklerin de sunulduğu belirtiliyor. Trump yönetimi "sıfır zenginleştirme" pozisyonunu korurken, Tahran zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini vurguluyor.