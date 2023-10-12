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Haberler Galeri Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:43

Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

İsrail katliamını sürdürüyor. Gazze'deki Filistinli sivillerin ölüm haberleri ise art arda geliyor. İsrail'in katliam saldırıları sonrasında sosyal medya paylaşımlarında yaşadıkları acıyı anlatan Filistinlilerden kimi tüm ailesini İsrail bombardımanı sonrası kaybettiğini söyledi, kimi annesinin, eşinin ya da çocuklarının şehit olduğunu duyurdu. Filistinli A.S. isimli genç ise tüm ailesini İsrail'in bombardımanı sonrası kaybetti. Annesi, eşi, 3 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu kaybettiğini, babası, kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeninin ise yaralı olduğunu duyuran Filistinli genç haykırdı: "Ve şahitlik ederim ki sizler aramızda yürüyen meleklersiniz!" İşte Filistinli gencin duygu dolu sözleri…

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

İşgalci İsrail "Teröristlerle mücadele ediyoruz" diyerek Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını 6. gününde de sürdürüyor. Uluslararası hukuka göre savaşta bile kullanılması yasak olan fosforlu bombalar Müslüman Filistinlilerin üzerine yağdırılıyor; camiler, üniversiteler ve halkın kaldığı binalar sivillerin olduğu gözetilmeksizin İsrail tarafından vuruluyor.

Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

En son İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'ye yönelik saldırılarda tüm sınırlamaları kaldırdığını duyurdu. Uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarda sınırlamayı kaldırma adımı uluslararası kamuoyunda insanlık suçu olarak tanımlandı.

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Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

SİVİL ÖLÜMLERİ ARTIYOR!

İsrail'in yaptığı saldırılarda ise bugüne kadar bin 500 Filistinli öldü, 5 binden fazla ise yaralı var. Ancak bu sayının artacağı değerlendiriliyor. Çünkü İsrail'in halkın bulunduğu bölgelerdeki binalara yağdırdığı bombalar binaların çökmesine neden olurken, 17 yıllık ablukadan kaynaklı Gazze'de yeterli ekipman olmadığı için bombardıman esnasında enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşılamıyor.

Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

"NEREDESİNİZ EY MÜSLÜMANLAR?"

17 yıldır İsrail tarafından ablukaya alınan ve tüm dünya tarafından açıkhava cezaevi olarak tanımlanan Gazze'ye ise insani yardım ulaştırılamıyor. 2,5 milyon insan bir nevi toplama kampını andıran Gazze'de ölüme terk edilmiş durumda. Seslerini dünyaya duyurmak isteyen Filistinli Müslüman halk ise sosyal medya platformlarından yaşadıkları zulmü kısıtlı imkânlarla dünyaya haykırmaya çalışıyor. Bir Filistinlinin videosu ise Müslümanlara yönelik bir çağrıyı kapsıyordu. "Neredesiniz ey Müslümanlar?" diyen Filistinli gencin haykırışı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

AİLESİ ŞEHİT OLDU, AĞIT YAKTI!

İsrail'in bu katliam saldırıları sonrasında Filistinlilerin ailelerinden ölenlerin haberleri de art arda geliyor. Sosyal medya paylaşımlarında yaşadıkları acıyı paylaşan Filistinlilerden kimi tüm ailesini İsrail bombardımanı sonrası kaybettiğini yazdı, kimi annesinin, kardeşinin ya da babasının şehit olduğunu duyurdu. Gazze'de sivil halkın sosyal medya paylaşımlarında trajedinin ayrıntıları da var.

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