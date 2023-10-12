Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:43

Tüm ailesini bombardımanda kaybeden Filistinli genç haykırdı: Annem elinde Kur’an-ı Kerim ile şehit oldu

İsrail katliamını sürdürüyor. Gazze'deki Filistinli sivillerin ölüm haberleri ise art arda geliyor. İsrail'in katliam saldırıları sonrasında sosyal medya paylaşımlarında yaşadıkları acıyı anlatan Filistinlilerden kimi tüm ailesini İsrail bombardımanı sonrası kaybettiğini söyledi, kimi annesinin, eşinin ya da çocuklarının şehit olduğunu duyurdu. Filistinli A.S. isimli genç ise tüm ailesini İsrail'in bombardımanı sonrası kaybetti. Annesi, eşi, 3 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu kaybettiğini, babası, kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeninin ise yaralı olduğunu duyuran Filistinli genç haykırdı: "Ve şahitlik ederim ki sizler aramızda yürüyen meleklersiniz!" İşte Filistinli gencin duygu dolu sözleri…