Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Güllüoğlu, patlamanın bölgede yol açtığı tahribatın geniş bir alanı etkilediğini hatırlatarak, "Kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil. Çalışılan her bölgede kayıplar aranıyor." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sağlık çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Güllüoğlu, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı ile Lübnan Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlık yardımlarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti.