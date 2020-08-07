Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Afet ve Yönetimi Başkanlığı, UMKE ve Türk , şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 16:54
Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Lübnan'da deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki Türk heyetine liderlik eden AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bölgedeki faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri olarak Beyrut Limanı'na intikal ettiklerini belirten Güllüoğlu, "Şu anda bizlere verilen alanlarda arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız." dedi.

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Güllüoğlu, patlamanın bölgede yol açtığı tahribatın geniş bir alanı etkilediğini hatırlatarak, "Kaç kişinin kayıp olduğu henüz net değil. Çalışılan her bölgede kayıplar aranıyor." diye konuştu.

Arama kurtarma ekiplerinin sağlık çalışanlarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Güllüoğlu, ayrıca ile Lübnan Sağlık Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde sağlık yardımlarını da beraberlerinde getirdiklerini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Güllüoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin devam ettiğine işaret ederek, bu bağlamda hem kendileri hem de bölgedeki diğer ekipler için kişisel koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurduklarını kaydetti.

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Dün Lübnan Başbakanı Hassan Diyab tarafından kabul edildiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanların selamlarını ilettiklerini belirten Güllüoğlu, Başbakan Diyab'ın beklentilerini dile getirdiğini ve kendilerinin de nasıl bir kapasite ile Beyrut'a geldiklerini anlattıklarını aktardı.

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Güllüoğlu, dün itibarıyla başlattıkları arama kurtarma faaliyetlerini yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Beyrut'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

UMKE ekibinde yer alan acil tıp uzman Dr. Şükrü Yılmaz da dün saha çalışmalarıyla faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, "UMKE ekibi olarak burada bulunma amacımız, öncelikle arama tarama faaliyeti yapan personele sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan basın mensupları ve güvenlik güçlerine sağlık hizmeti sunma görevini üstleniyoruz." dedi.

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda acil servis kurduklarını aktaran Yılmaz, acil serviste sağlık hizmeti sunan farklı dallardaki uzman doktorların yanı sıra arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü noktalarda ise UMKE timlerinin görev yaptığını söyledi.

Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

SON DAKİKA