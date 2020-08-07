Türk ekiplerin Beyrut'taki arama kurtarma faaliyetleri sürüyor! İşte Beyrut'tan çarpıcı görüntüler

Güllüoğlu, dün itibarıyla başlattıkları arama kurtarma faaliyetlerini yarın da sürdüreceklerini belirtirken, Beyrut'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
UMKE ekibinde yer alan acil tıp uzman Dr. Şükrü Yılmaz da dün saha çalışmalarıyla faaliyetlerine başladıklarını kaydederek, "UMKE ekibi olarak burada bulunma amacımız, öncelikle arama tarama faaliyeti yapan personele sağlık hizmeti sunmaktır. Bunun yanı sıra bölgede bulunan basın mensupları ve güvenlik güçlerine sağlık hizmeti sunma görevini üstleniyoruz." dedi.