Giriş Tarihi: 12.11.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024
18:40
Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar
ABD tarihinin en "kritik" başkanlık seçimlerinden biri olarak nitelendirilen 5 Kasım seçimlerini Donald Trump kazandı. Bir dönem arayla yeniden Başkan seçilen Trump'ın Türkiye ile kuracağı ilişkiler de merak ediliyor. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin devam edip etmeyeceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. Amerikalı uzmanlar ise Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyebileceğini düşünüyor.