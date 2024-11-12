Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

"TRUMP'IN ERDOĞAN'A GÜVENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Jeffrey, Trump'ın 2018'de ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını anımsatarak, bu ihtimalin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak boşluğun Suriye, İran veya DEAŞ tarafından doldurulabileceğini iddia etti. Jeffrey, bu konu üzerine çalışılabileceğini kaydederek, "Orası kaygı duyduğum bir bölge." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için barışı sağlama çabalarına dikkati çeken Jeffrey, iki ülkenin son dönemde Ukrayna bağlamındaki etkili işbirliğine bakıldığında Trump'ın, barış müzakerelerini sürdürmesi için Türkiye'yi destekleyebileceğini belirtti. Jeffrey, "Türkiye, Ukraynalılar ve Rusları bir araya getiren öncü ülke olmuştur." ifadesini kullandı.