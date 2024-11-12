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Giriş Tarihi: 12.11.2024 18:40 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:40

Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

ABD tarihinin en "kritik" başkanlık seçimlerinden biri olarak nitelendirilen 5 Kasım seçimlerini Donald Trump kazandı. Bir dönem arayla yeniden Başkan seçilen Trump'ın Türkiye ile kuracağı ilişkiler de merak ediliyor. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğin devam edip etmeyeceği de tartışılan konular arasında yer alıyor. Amerikalı uzmanlar ise Türkiye-ABD ilişkilerinin olumlu yönde ilerleyebileceğini düşünüyor.

AA
Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

Eski ABD'nin Ankara Büyükelçisi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Wilson Center Orta Doğu Programı Başkanı James Jeffrey, eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford ile Hudson Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Luke Coffey, Trump döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği konusunda değerlendirmede bulundu.

Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

Jeffrey, ikinci Trump döneminde ikili ilişkilerin geleceği konusunda "gayet iyimser" olduğunu vurguladı.

İlişkilerin son birkaç yılda ilerleme kaydettiğini vurgulayan Jeffrey, taraflar arasında tam bir anlaşma sağlanamamasına rağmen Suriye'de "ortak bir anlayışın" olduğunu söyledi.

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Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

"TRUMP'IN ERDOĞAN'A GÜVENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Jeffrey, Trump'ın 2018'de ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı aldığını anımsatarak, bu ihtimalin gerçekleşmesiyle ortaya çıkacak boşluğun Suriye, İran veya DEAŞ tarafından doldurulabileceğini iddia etti. Jeffrey, bu konu üzerine çalışılabileceğini kaydederek, "Orası kaygı duyduğum bir bölge." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için barışı sağlama çabalarına dikkati çeken Jeffrey, iki ülkenin son dönemde Ukrayna bağlamındaki etkili işbirliğine bakıldığında Trump'ın, barış müzakerelerini sürdürmesi için Türkiye'yi destekleyebileceğini belirtti. Jeffrey, "Türkiye, Ukraynalılar ve Rusları bir araya getiren öncü ülke olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

Jeffrey, "Çok yakından tanıdığım Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a güvendiğini ve onu sevdiğini, muhtemelen yönünü Ankara'ya çevireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin, ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası'nın (CAATSA) kaldırılmasının önünde teknik engeller bulunduğunu düşünen Jeffrey, buna rağmen "ileriye dönük bir yol" gördüğünü ve Trump'ın bu yönde teşebbüste bulunacağını dile getirdi.

Türkiye-ABD ilişkileri yeni dönemde nasıl ilerleyecek? Amerikalı uzmanlardan dikkat çeken yorum: Artık vakti geldi diyerek açıkladılar

ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE İLİŞKİLERİ

Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Ford da Suriye'nin Türkiye-ABD ilişkilerini olumlu etkileyebilecek bir etken olduğunu belirterek, "Yeni Trump yönetimi, Amerikalı birlikleri Suriye'nin doğusunda tutmaya devam ederse ve YPG üyelerinin liderliği altındaki Suriye Demokratik Güçleriyle ilişkilerini sürdürürse çok şaşıracağım." dedi.

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