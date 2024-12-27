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Giriş Tarihi: 27.12.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 06:43

Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Türk diplomatik temsil ağı, 261 diplomatik ve konsüler misyonla dünya çapında ilk 3 ülke arasında yer alıyor

Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran ve dünya çapında bu konuda ilk 3 ülke arasında yer alan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 261 diplomatik ve konsüler misyon bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 Mali Yılı Bütçe Teklifi'nin 21 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması vesilesiyle hazırlanan "Belirsizlikler Çağında Kararlı ve Güçlü Türk Dış Politikası" adlı kitapçıkta, bakanlığın dış politika hedeflerine, uygulamalarına ve güncel durumuna ilişkin bilgilere yer veriliyor.

Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 146 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı, 1 konsolosluk bürosu ve 1 ticaret ofisi bulunuyor. Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında her seviyede toplam 7 bin 500 personel çalışıyor. Bu personelin 2 bin 428'i merkez teşkilatında, 5 bin 72'siyse yurt dışı temsilciliklerinde görev alıyor.

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Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Bakanlıkta çalışanların yüzde 37'sini, kariyer memurlarının yüzde 38'ini, genel müdürlerin yüzde 36'sını ve genel müdür yardımcılarının yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de Kasım 2024 itibarıyla 140 büyükelçilik, 95 başkonsolosluk, 9 konsolosluk, 62 uluslararası kuruluş ofisi, 1 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisinden oluşan toplam 308 yabancı temsilcilik bulunuyor.

Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

FİDAN MEKİK DOKUDU
Kasım itibarıyla, 44 devlet ve hükümet başkanı, yoğun diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye'de ağırlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık'ta TBMM Genel Kurulundaki hitabında, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 11'i çok taraflı toplantı olmak üzere 16 yurtdışı ziyaret; 31'i çok taraflı toplantıya katılım olmak üzere 62 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiğini paylaştı.

Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Fidan, konuşmasında, yurt içinde ise 145 görüşme ve kabul düzenlediğini, 131 telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

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