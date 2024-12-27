Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

FİDAN MEKİK DOKUDU

Kasım itibarıyla, 44 devlet ve hükümet başkanı, yoğun diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye'de ağırlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık'ta TBMM Genel Kurulundaki hitabında, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 11'i çok taraflı toplantı olmak üzere 16 yurtdışı ziyaret; 31'i çok taraflı toplantıya katılım olmak üzere 62 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiğini paylaştı.