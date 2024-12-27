Türkiye diplomatik ağları ile zirvede

Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran ve dünya çapında bu konuda ilk 3 ülke arasında yer alan Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 261 diplomatik ve konsüler misyon bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 Mali Yılı Bütçe Teklifi'nin 21 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması vesilesiyle hazırlanan 'Belirsizlikler Çağında Kararlı ve Güçlü Türk Dış Politikası' adlı kitapçıkta, bakanlığın dış politika hedeflerine, uygulamalarına ve güncel durumuna ilişkin bilgilere yer veriliyor. Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 146 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı, 1 konsolosluk bürosu ve 1 ticaret ofisi bulunuyor. Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında her seviyede toplam 7 bin 500 personel çalışıyor. Bu personelin 2 bin 428'i merkez teşkilatında, 5 bin 72'siyse yurt dışı temsilciliklerinde görev alıyor. Bakanlıkta çalışanların yüzde 37'sini, kariyer memurlarının yüzde 38'ini, genel müdürlerin yüzde 36'sını ve genel müdür yardımcılarının yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor. Türkiye'de Kasım 2024 itibarıyla 140 büyükelçilik, 95 başkonsolosluk, 9 konsolosluk, 62 uluslararası kuruluş ofisi, 1 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisinden oluşan toplam 308 yabancı temsilcilik bulunuyor. FİDAN MEKİK DOKUDU Fidan, konuşmasında, yurt içinde ise 145 görüşme ve kabul düzenlediğini, 131 telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.