Türkiye’den Afrika’da küresel diplomasi: 150 bin sivilin öldürüldüğü iç savaşı Türkiye bitirecek

BARIŞIN ANAHTARI LİDER DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan'ın uluslararası krizlerde oynadığı arabulucu rol, küresel ölçekli sorunların çözümüne katkı sağladı. Türkiye sorunların çözümünde anahtar ülke konumuna geldi. Yapıcı diplomasi faaliyetleriyle bölge istikrarına katkı sağlayan Türkiye pek çok krizin çözümünde öncü unsurlardan biri olmayı başardı. Rusya-Ukrayna savaşı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Suriye, Libya gibi kriz bölgelerinde etkili bir diplomasi yürüten Türkiye, Somali ile Etiyopya'yı Ankara'da barıştırdı.

TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLDÜ: Türkiye'nin, arabuluculuk faaliyetleri kapsamında, 10 Mart 2022'de Antalya'da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu marjında, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını bir araya getirmesi, uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelerden oldu. Türkiye, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına 28-30 Mart 2022'de ev sahipliği yaparken, 22 Temmuz 2022'de "Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması"nın imzalanmasında öncü rol oynadı. İstanbul'da imzalanan anlaşma, Rusya-Ukrayna savaşının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisinin azaltılmasına yönelik katkısı bakımından uluslararası kamuoyu tarafından takdirle karşılandı. Müşterek Koordinasyon Merkezi de bu kapsamda İstanbul'da tesis edildi.

TARİHİ ESİR TAKASI: Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilen esir takasında arabulucu rolü üstlendi. MİT tarafından Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atıldı.

İSRAİL'E KARŞI ORTAK GİRİŞİM ÖNCÜLÜĞÜ: Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, BM Güvenlik Konseyi'nden, İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için ortak tedbir isteminde bulundu. Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ortak mektup girişimine, 52 ülke ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı imzacı oldu.

SURİYE'DE İLKELİ POLİTİKA: Türkiye, Suriye krizinin çıktığı günden itibaren sorunun çözümü için diplomatik faaliyetlerini sürdürürken, krizin ortaya çıkardığı mülteci sorununa dair ilkeli ve insani politika izledi.

TİKA OFİSİ VE ZİRAAT BANKASI AÇILACAK

PORT Sudan'da faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği'nin yanı sıra Sudan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinin kurulması ve Ziraat Katılım Bankası şubesinin açılması da ziyaret gündeminde yer aldı.