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Haberler Galeri Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM'ye 5 klasörlük ek delil
Giriş Tarihi: 07.07.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 07:01

Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM'ye 5 klasörlük ek delil

Gazze'de yaşanan büyük dram için Türkiye'den kritik bir adım daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör ek delil sunulurken, bunlardan 2'si kadın ve çocuklara yönelik oldu. Kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru yapılması da değerlendiriliyor.

ZÜBEYDE YALÇIN
Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM’ye 5 klasörlük ek delil

İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvuran kurumlar arasında yer aldı. Baro heyeti, geçen günlerde Lahey'e gidip mahkeme savcıları ile görüştü, kritik temaslar yaptı.

Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM’ye 5 klasörlük ek delil

Heyette yer alan AK Parti İstanbul Milletvekili Emrah Karayel, görüşmelere ilişkin bilgi verirken "Biz, 2 No'lu Baro üyesi olarak heyette yer aldık" dedi. Karayel, şu mesajları verdi:

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Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM’ye 5 klasörlük ek delil

KAPSAM GENİŞLETİLMELİ

Lahey'de savcılar ile yaptığımız görüşmede, 'Neden sadece dosyada Netanyahu ve Galant'ın isimleri var.

Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM’ye 5 klasörlük ek delil

Savaş kabinesi dahil çok daha fazla kişinin olması gerekir' dedik. Onlar da 'Bu sınırlı değil, daha sonra belgelere ve bilgilere göre sayı artabilir' dediler.

Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM’ye 5 klasörlük ek delil

EK DELİLLER SUNULDU

2 No'lu Baro olarak ek deliller de sunduk. Bunlar 5 klasörden oluşuyor. İçlerinde Türkiye'de tedavi gören Gazzelilerin aileleri ile yaptığı görüşmelerin (telefon-görüntü) noter huzurundaki kayıtları da yer alıyor.

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