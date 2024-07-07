Giriş Tarihi: 07.07.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
07:01
Türkiye’den Gazze’de soykırım için kritik adım! UCM'ye 5 klasörlük ek delil
Gazze'de yaşanan büyük dram için Türkiye'den kritik bir adım daha geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 5 klasör ek delil sunulurken, bunlardan 2'si kadın ve çocuklara yönelik oldu. Kadın ve çocuklar ile ilgili ayrı bir başvuru yapılması da değerlendiriliyor.