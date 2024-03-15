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Haberler Galeri Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip
Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 12:16

Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Türkiye, PKK terör örgütüne karşı mücadelede kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı üst düzey çıkarmada önemli konular ele alınırken uluslararası basın zirveyi yakından takip etti.

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Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Türkiye'nin terörle mücadele konusunda attığı kararlı adımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlere karşı sınır ötesi operasyonu sinyallerinin verilmesini ardından Türk heyet, Irak'ın başkenti Bağdat'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile güvenlik odaklı görüşmeler için Bağdat'a gitti. Terörle mücadelenin masada olduğu zirvede önemli başlıklar ele alındı.

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Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Kaynaklar, görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesinin ele alındığını dile getirdi. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğunun vurgulandığını belirten kaynaklar, bu zirvede terörle mücadele ve hudut güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Önümüzdeki dönemde bu tarz işbirliği ve koordinasyon toplantıları devam edecek" bilgisi paylaşılırken zirve, uluslararası basın tarafından da yakından takip edildi.

Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Bloomberg, Türkiye ve Irak'ın PKK terör örgütüne karşı güvenlik anlaşması üzerinde mutabakata vardığını duyurdu. Anlaşmanın dönüm noktası niteliğinde olduğunun altını çizen Bloomberg, Kuzey Irak'ın dağlarında saklanan PKK'lı teröristleri hedeflendiğini kaydetti.

Zirvede iki ülkenin arasında büyük bir ticaret yolu inşa etme anlaşmasına varıldığını belirten Bloomberg görüşmenin Kuzey Irak'tan Türkiye kıyılarına uzanan önemli bir petrol boru hattını yeniden hayata geçirmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleştirildiği bildirdi.

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