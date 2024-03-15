Giriş Tarihi: 15.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
12:16
Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip
Türkiye, PKK terör örgütüne karşı mücadelede kararlı adımlar atmayı sürdürüyor. Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı üst düzey çıkarmada önemli konular ele alınırken uluslararası basın zirveyi yakından takip etti.