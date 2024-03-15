Türkiye’nin Irak çıkarması dünya gündemine damga vurdu! PKK terör operasyonu arifesine yakın takip

Kaynaklar, görüşmelerde güvenlik ve askeri işbirliği konuları öncelikli olmak üzere terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesinin ele alındığını dile getirdi. Ankara'daki toplantıda terör örgütü PKK'nın her iki ülke için de 'ortak tehdit' olduğunun vurgulandığını belirten kaynaklar, bu zirvede terörle mücadele ve hudut güvenliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.