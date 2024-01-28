Türkiye’ye F-16 satışı için jet onay! Kongre’ye resmi bildirim yapıldı: Süreç nasıl işleyecek?

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD Kongresi'nin, F-16 satışını değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor. Bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. ABD yasalarına göre bu süre NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün. Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve itiraz hakkı bulunuyor.