Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:21
Türkiye'ye F-16 satışı için jet onay! Kongre’ye resmi bildirim yapıldı: Süreç nasıl işleyecek?
Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, uluslararası anlaşmanın TBMM tarafından kabulüne dair kanunu imzalamasının ardından Türkiye'ye F-16 satış süreci de hız kazandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağının satışı ve 79 adet F-16 modernizasyon kitinin satılması konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu. Kongre'de 15 günlük yasal süre içinde itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşecek. Satış tebligatına ABD Kongresi'nden itiraz gelmesi beklenmiyor.