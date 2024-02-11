Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı
Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:31

Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli bir aşama kaydedildi. Kongredeki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci dün itibarıyla tamamlandı. Böylece satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.

AA
Türkiye’ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli aşama dün itibarıyla tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Ocak'ta Kongreye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'ün Senatoya sunduğu itiraz gündeme geldi.

Türkiye’ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

ENGEL KALMADI

Paul'ün sunduğu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesine havale edilirken, burada tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadı.

Böylece ABD yönetiminin resmi bildiriminin ardından Kongredeki 15 günlük süre dün gece ABD saatiyle sona erdi ve ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı.

Söz konusu süre, AECA yasasına göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

NE OLMUŞTU?

Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinin dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarla Türkiye'ye F-16 satışına onay verdiklerini duyurmuştu.

Türkiye’ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

Türkiye, ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Türkiye’ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Flake'in ABD Kongresinin Türkiye'nin F-16 satın almasını onaylamasına ilişkin ifadelerini paylaştı.

SON DAKİKA