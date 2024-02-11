Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
11:31
Türkiye'ye F-16 satışında önemli gelişme! Süre doldu, kritik eşik aşıldı
ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin önemli bir aşama kaydedildi. Kongredeki 15 günlük inceleme ve itiraz süreci dün itibarıyla tamamlandı. Böylece satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasının önünde engel kalmadı. Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararının ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu söyledi.