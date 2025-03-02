Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
19:45
Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve kalıcı barşın sağlanması gibi konuları ele almak üzere başladı. Öte yandan Türkiye'den Bakan Fidan'ın katıldığı zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.