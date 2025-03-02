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Giriş Tarihi: 02.03.2025 19:03 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 19:45

Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirve Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve kalıcı barşın sağlanması gibi konuları ele almak üzere başladı. Öte yandan Türkiye'den Bakan Fidan'ın katıldığı zirveye, Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

İHA
Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde Lancaster House'da düzenlenen zirveye ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya Başbakanı Petr Fiala, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı.

Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

İngiltere Başbakanı Starmer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Hepimiz ne kadar uzun sürecek olursa olsun sizin, Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın güvenliği açısından her neslin bir kez karşı karşıya kalabileceği olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Starmer, "Burada mesele, Ukrayna konusunda iyi bir sonuç elde etmenin doğru ya da yanlış bir şey olması değil.

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Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

Durum, buradaki her ülkenin ve daha birçoğunun güvenliği açısından hayati önem taşıyor" dedi. İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna için bir barış planı üzerinde çalışmayı ve ardından bunu ABD ile görüşerek birlikte ilerletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

Bugünkü görüşmelerin birlikte adil ve kalıcı bir barışın nasıl tesis edilebileceğine ve aynı zamanda Ukrayna'nın nasıl desteklenebileceğine odaklanacağını vurgulayan Starmer, "Çünkü Rusya, barıştan söz etse bile acımasız saldırılarına devam ediyor" dedi.

Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

"SAĞLAM GÜVENLİK GARANTİLERİYLE DESTEKLENEN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Zirve öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İtalya Başbakanı Meloni arasında ayrı bir görüşme gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ortak bir eylem planı geliştirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik.