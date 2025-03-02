Ukrayna- Rusya savaşı bitecek mi? Londra’daki tarihi zirve, Türkiye’nin de katılımıyla gerçekleşiyor!

"UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"



İngiltere Başbakanı Starmer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Hepimiz ne kadar uzun sürecek olursa olsun sizin, Ukrayna'nın yanındayız" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın güvenliği açısından her neslin bir kez karşı karşıya kalabileceği olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Starmer, "Burada mesele, Ukrayna konusunda iyi bir sonuç elde etmenin doğru ya da yanlış bir şey olması değil.