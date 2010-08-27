Ülke ülke askerlik uygulamaları...

15 ay ve 6 ay olarak yapılan askerlik hizmetinin 9 ay olarak değiştirilmesi gündeme gelmişken biz de tüm dünyadaki askerlik uygulamalarını araştırdık.

İlk olarak Eski Mısır'da uygulanan zorunlu askerlik uygulaması halen dünyanın birçok ülkesinde var. Bazı ülkeler de profesyonel ordu ile yetiniyor. Hatta bazı ülkelerde bu bile yok.

İŞTE ÜLKELER VE ASKERLİK SİSTEMLERİ...

Derleyen: Aygül GÜÇLÜ/ SABAH İNTERNET