Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
11:55
Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...
Filistin'de bir yıldır soykırım yapan İsrail kontrolden çıktı. İsrail Başbakanı, Hizbullah ile ateşkesi reddetti. Gazze'de İsrail'e tam destek veren Avrupa ve ABD'nin ateşkes oyunu bir kez daha deşifre oldu. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 50'si çocuk 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.