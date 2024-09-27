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Haberler Galeri Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...
Giriş Tarihi: 27.09.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:55

Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

Filistin'de bir yıldır soykırım yapan İsrail kontrolden çıktı. İsrail Başbakanı, Hizbullah ile ateşkesi reddetti. Gazze'de İsrail'e tam destek veren Avrupa ve ABD'nin ateşkes oyunu bir kez daha deşifre oldu. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 50'si çocuk 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

Gazze Şeridi'ni 7 Ekim 2023'ten bu yana kan gölüne çeviren İsrail, pazartesi gününden bu yana Lübnan'da da katliamlar yapıyor. Lübnan'ın güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Lübnan semalarında uçuşlarını sürdüren İsrail savaş uçaklarının bombardımanı artıyor.

Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

Siyonist İsrail'in saldırıları ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren 21 günlük geçici ateşkes kararına rağmen sürüyor.

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Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

KARA SALDIRISI HAZIRLIĞI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacağını" ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Lübnan'a kara saldırısında bulunmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

ABBAS: İSRAİL SOYKIRIM YAPIYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında "İsrail, Lübnan halkına karşı soykırım suçu işliyor. ABD'nin, İsrail'in Gazze'de ateşkese uymasını talep eden tasarılarını üç kez engellemiş olmasından dolayı üzgünüz. ABD ayağa kalktı ve 'Hayır, savaş devam edecek' dedi. İsral'in katliamlarını teşvik etti. Bu arada Filistin halkı Ayşenur Hanım'ın duruşunu unutmayacaktır" dedi.

Ülkeler ayrı, katiller aynı: Gazze Kasabı’ndan kara saldırısı hazırlığı...

YİNE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

UNRWA: LÜBNAN'DA 50'Sİ ÇOCUK 558 KİŞİ ÖLDÜ

BİRLEŞMİŞ Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 25 Eylül itibarıyla İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 50'si çocuk 558 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNRWA'dan paylaşılan durum raporunda, İsrail'in saldırıları sonucu 50'si çocuk olmak üzere 558 kişinin hayatını kaybettiği, 1835 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Raporda 490 kişinin UNRWA barınaklarına sığındığı, 200 bin kişinin Lübnan içinde yerinden edildiği bilgisi verildi.

UNRWA raporunda, "Şu an itibariyle, ülkede açılan üç UNRWA acil durum barınağında toplam 490 kişiyi temsil eden 121 hane kayıtlıdır. Kayıtlı bireylerin yüzde 24'ü Filistinli, yüzde 29'u Suriyeli ve yüzde 47'si Lübnanlıdır. Filistinlilerin yüzde 65'i Lübnan'dan gelen Filistinli Mülteciler, yüzde 35'i ise Suriye'den gelen Filistinli mültecilerdir. Yerinden edilen insanların sayısı 25 Eylül'de de artmaya devam etmiştir" denildi.

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