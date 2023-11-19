Giriş Tarihi: 19.11.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 08:16

Uluslararası medya da İsrail'e sırt dönüyor: İsrail destekleyici kanıt bulamıyor

7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir vahşete imza atan İsrail'in, uluslararası medyayı manipüle etmek için servis ettiği videolara artık destekçisi niteliğindeki medya grupları da inanmıyor. İngiltere merkezli yayın yapan BBC News televizyonu, İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin karargah olduğu yönünde dolaşıma soktuğu videodaki çelişkileri ortaya çıkaran mini bir belgesel yayımladı. Belgeselde; İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın komuta merkezi olduğuna yönelik "Hiçbir destekleyici kanıt bulamadığı ve paylaşamadığı" açıkça ifade edildi.