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Haberler Galeri Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:29

Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018'de hayatını kaybetti ve geride birçok yararlı çalışma bıraktı. Hawking'in unutulmayacak çalışmaları dışında, korkutucu uyarıları da konuşulmaya devam ediliyor. Hawking, insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…

Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

Korkutan pek çok uyarıya değinen Hawking, dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte Stephen Hawking'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve kara deliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

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Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!

Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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