Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:27Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 16:29
Ünlü fizikçi Stephen Hawking uyarmıştı! İnsanlık bu nedenlerden dolayı yeryüzünden silinebilir!
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 2018'de hayatını kaybetti ve geride birçok yararlı çalışma bıraktı. Hawking'in unutulmayacak çalışmaları dışında, korkutucu uyarıları da konuşulmaya devam ediliyor. Hawking, insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…