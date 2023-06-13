‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

Son dakika haberi: Son yıllarda giderek artan tanımlanamayan hava cisimlerine ait ifşa ve görüntüler, insanoğlunun uzaylılara olan merakını da artırdı. UFO'lar hakkında son dönemde ABD'den birbiri ardına gizli rapor ve belgeler servis edilirken, son olarak yapılan açıklamalar dünyada korku yarattı. Uzun yıllar boyunca ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan eski bir Pentagon yetkilisi, uzaylılarla ilgili şoke eden bilgiler aktardı. Kötü uzaylılara dair korkuları doğrulayan David Grusch, insanlığı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.