‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

"Bence oradaki mantık hatası, uzaylıların ileri bir uygarlık seviyesinde oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski Pentagon istihabaratçısı, "Ama bence kötü niyetli faaliyet gibi görünen şeyler oldu. Bu, nükleer saha araştırma faaliyetlerine ve tanık ifadesine dayanıyor." İfadelerini kullandı.