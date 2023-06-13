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Giriş Tarihi: 13.06.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:04

Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

Son dakika haberi: Son yıllarda giderek artan tanımlanamayan hava cisimlerine ait ifşa ve görüntüler, insanoğlunun uzaylılara olan merakını da artırdı. UFO'lar hakkında son dönemde ABD'den birbiri ardına gizli rapor ve belgeler servis edilirken, son olarak yapılan açıklamalar dünyada korku yarattı. Uzun yıllar boyunca ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan eski bir Pentagon yetkilisi, uzaylılarla ilgili şoke eden bilgiler aktardı. Kötü uzaylılara dair korkuları doğrulayan David Grusch, insanlığı bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı.

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‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

Son dakika haberi: Uzun yıllardır büyük bir merak konusu haline gelen "Uzaylılar var mı?" sorusu, endişe veren bir biçimde yanıt buldu. Son dönemde ABD kanadından art arda UFO görüntüleri servis edilirken birçok resmi kurum da tanımlanamayan hava cisimlerine ait ifşa ve görüntüleri paylaşmıştı. Son dönemde birçok ülkeden gelen tanımlanamayan hava cisimleri görüntüleri tüm dünyada şok etkisi yaratırken, bu kez "Uzaylılar geldi mi?" sorusuna korkutan bir yanıt geldi.

‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

"AMERİKA YILLARDIR HERKESE YALAN SÖYLÜYOR"

ABD Hava Kuvvetleri'nde 14 yıl görev yapmış olan, Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) gizli programlarda da yer almış olan David Grusch, tüyler ürperten açıklamalarda bulundu. Afganistan'da savaşan, Onur Madalyası sahibi Grush, ABD hükümetlerinin uzun yıllardır dünya dışı varlıklarla ilgili uluslararası topluma yalan söylediğini belirtti.

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‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

News Nation'dan araştırmacı gazeteci Ross Coulthart'a konuşan Grush, "kötü uzaylılar"ın yeryüzünde insanları öldürdüğünü iddia etti.

‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

"UZAYLILAR DÜNYA'DA İNSANLARI ÖLDÜRDÜ"

İnsan olmayan zekaların kötü niyetle hareket ettiğini ve hatta Dünya'da bazı insanları öldürdüğü iddiasını ortaya atan Ulusal Jeouzamsal İstihbarat Teşkilatı (NGA) ve Ulusal Keşif Ofisi (NRO) çalışanı 36 yaşındaki Grusch, UFO'ları araştırmak için özel olarak kurulan Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nde de temsilci olarak çalışıyordu.

‘Uzaylılar var mı?’ sorusuna yanıt geldi: Pentagon’dan tüyler ürperten gerçek! İnsanlık büyük bir tehlikede!

"Bence oradaki mantık hatası, uzaylıların ileri bir uygarlık seviyesinde oldukları için kibar olduklarını düşünmemiz. Niyetlerini tam olarak asla anlayamayacağız, çünkü biz onlardan değiliz" diyen eski Pentagon istihabaratçısı, "Ama bence kötü niyetli faaliyet gibi görünen şeyler oldu. Bu, nükleer saha araştırma faaliyetlerine ve tanık ifadesine dayanıyor." İfadelerini kullandı.

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